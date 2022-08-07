推動高雄品牌文化產業 打造綜合園區尋新路

高雄市擁有多項文化資產，為了讓這些文化資產成為高雄的品牌文化產業，中華虹華藝術學院邀請孫文南院、中華文化經貿協進會，昨天在高雄市議會舉辦「推動高雄市品牌文化產業邁向國際」產學研討會，期能活化高雄的文化資產，為高雄文化產業尋找新路。

中華虹華藝術學院院長林愛華表示，文化軟實力是文明的使者，也是人類的精神食糧，藉著跨界結合人文藝術、創新科技與企業界，可點燃在地文化的火把，推動高雄品牌文化產業進軍國際文創市場。

中華文化經貿協進會理事長李勝利表示，研討會內容包括：音樂影視產業，黃友棣抗日名曲《杜鵑花》讓世界聽見高雄、看見高雄；眷村文化產業，推動高雄三軍眷村文化成為台灣最具「世界非物質文化遺產」的潛力點；「鄉愁」文化產業，讓春天從高雄出發；蓮潭國際宗教文化產業，以蓮池潭周邊20多家廟宇為載體，將高雄打造成天上人間；推動高雄品牌文化產業綜合園區，讓民眾因文化而富有等。

義守大學副校長李樑堅專題演講提出研討會主題的「推動策略」，例如製作以高雄為主的特色定目劇，結合相關大學相關科系共同推動及舉辦活動，並培養青年創意，融入文創內涵，開展特色文化意涵作品。先以高雄文化為起點，整合相關文化元素，形成港都特有的文化價值。

對於高雄品牌文化產業的推展，屏東大學李銘義教授說，應先了解高雄品牌文化，找到行銷策略，並要懂得找尋夥伴，包裝，行銷與促銷，創新產品、找通路。

壽山文化基金會董事長林壽山期許大家，希望能凝聚共識，促使企業界能贊助高雄的藝術文化團體，透過教育發展，提升高雄在地文化品牌。