2022台灣美術新貌獎「觀想」獲頒首獎 港藝中心展出

「2022台灣美術新貌獎」昨天在台中市港區藝術中心舉行頒獎典禮，以鼓勵原創精神，獎掖獨特、前衛及創新風格的當代藝術創作競賽，今年有166件參賽作品中評選出40件優秀作品參展，出身台中的吳玳瑩以作品「觀想」獲頒首獎「新貌獎」，展期即日起至9月4日止。

台中市文化局表示，台灣美術新貌獎今年已第22屆，為廣納台灣當代美術多元創新的表現方式，打破媒材和類別的侷限，開放具中華民國國籍的美術創作者參賽。

評審團召集人林文海說，綜觀本屆參選作品，新一代的年輕藝術工作者思想開闊，媒材運用多元，表現題材包括對人的生存與社會隱喻、材質與造型的獨特性、視覺幻象、異想世界、個人內在品味、情感記憶，在表現形式上，則融匯影像、多媒體裝置，呈現出跨領域的發展趨勢和自身的包容力。

獲得本屆新貌獎的吳玳瑩表示，這次獲得首獎，要感謝評審給予的肯定，讓她有信心將植物媒材繼續發展下去，「觀想」這件作品在呈現微觀世界的樣貌，和植物媒材的製作過程，媒材的製作用近一年的時間從採集、乾燥到研磨，才有現在所看到的植物色粉。

文化局說明，本屆參賽作品共166件，經過初審及複審二階段評選作業，從材質運用、製作技巧、時代意義及創意表現等綜合評比，最後有40件作品進入複審參展，並選出新貌獎1名及評審團獎3名。

今年首獎「新貌獎」為吳玳瑩作品「觀想」，獲獎金30萬元，評審團獎共有3件作品獲獎，分別獲10萬元獎金，唐藝庭的「超完美社區」以1比12的袖珍尺寸與類似舞台背景方式，記錄城市中成排街屋的鐵窗所裝載的居民生活痕跡和記憶；湛文甫的「爾安：鬼星此去二八里」作品集結南台灣月世界的惡地群山化為地獄景象，卻以卡漫式的鮮麗色彩扭轉地獄的陰森感受，思考人生的因果和來世的選擇；林純廷的「路上逃離」以細緻的金工材質構成立體作品，表現在車水馬龍的路口舉辦的一場賽馬活動，和動物們逃離馬戲團回到原生地重獲自由的故事。