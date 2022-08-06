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影／像在過年！森山市集移師屏東 開場3小時萬人搶逛

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
森山市集與屏東聯名推出大武森山版，不一樣的山系風格，開場3小時湧入逾萬人次。記者魏斌／攝影
森山市集與屏東聯名推出大武森山版，不一樣的山系風格，開場3小時湧入逾萬人次。記者魏斌／攝影

台南發跡的森山市集人氣超高，今天移師屏菸1936文化基地推出大武森山市集，不一樣的山系風格，開場3小時湧進萬餘人，周邊停車場一位難求，被形容人潮多到像在過年，從未公開的菸葉加工燻蒸室也首度曝光，變身森林洞穴舉辦電音派對，成為拍照打卡熱點。

森山市集今、明兩天與屏東聯名，推出大武森山市集。屏東縣政府文化處表示，全區分四大主題聚落，聚集全台120組職人品牌，屏東在地品牌至少3分之1以上，從噴繪紋身體驗、植物昆蟲標本製作到精品級鞋履以及龜背芋農場，都有看頭。有一組織槍創作者因確診臨時缺席，還讓不少人大呼遺憾。

以往用來燻除菸葉蟲害的菸葉加工燻蒸室，今也首度公開，內部規畫電音派對、沉浸式聲音療癒體驗、洞穴攝影棚等，吸引不少人拍照打卡。

總策展人謝文侃表示，森山市集往年在台南舉行，每年至少吸引10萬人次。與屏東聯名打造不一樣的山系風格，明天下午2點到晚上8點還有一天活動，更多市集資訊可至森山市集臉書查詢。

大武森山市集分四大主題區，聚集全台120組職人品牌，現場表演吸引民眾席地同樂。記者魏斌／攝影
大武森山市集分四大主題區，聚集全台120組職人品牌，現場表演吸引民眾席地同樂。記者魏斌／攝影

屏東縣政府 台南 品牌

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