影／像在過年！森山市集移師屏東 開場3小時萬人搶逛

台南發跡的森山市集人氣超高，今天移師屏菸1936文化基地推出大武森山市集，不一樣的山系風格，開場3小時湧進萬餘人，周邊停車場一位難求，被形容人潮多到像在過年，從未公開的菸葉加工燻蒸室也首度曝光，變身森林洞穴舉辦電音派對，成為拍照打卡熱點。

森山市集今、明兩天與屏東聯名，推出大武森山市集。屏東縣政府文化處表示，全區分四大主題聚落，聚集全台120組職人品牌，屏東在地品牌至少3分之1以上，從噴繪紋身體驗、植物昆蟲標本製作到精品級鞋履以及龜背芋農場，都有看頭。有一組織槍創作者因確診臨時缺席，還讓不少人大呼遺憾。

以往用來燻除菸葉蟲害的菸葉加工燻蒸室，今也首度公開，內部規畫電音派對、沉浸式聲音療癒體驗、洞穴攝影棚等，吸引不少人拍照打卡。