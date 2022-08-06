輕航機意外釀兩死 屏東空中嘉年華更受關注

屏東發生輕航機意外釀兩死，屏東縣政府目前正舉辦「2022屏東空中嘉年華」活動，7月曾在恆春機場舉辦超輕航機共乘活動，本周另在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦定翼機表演、無人機趣味競賽及術科場地體驗，吸引不少航空迷及無人機愛好者參加，更讓此次意外引發關注。

縣府7月底舉辦空中嘉年華，此次活動搶搭賣座電影「TOP GUN：Maverick」熱潮，標榜從空中視野看屏東山海美景，7月底起周周有活動。

曾參與試航的中華航空協會理事長黃仁谷當時受訪形容，從高樹鄉皆豪飛行場起飛後到恆春機場這條風景很迷人，屏東北邊起飛後，沿路都是山，直接到飛到林邊溪出海口轉海線，飛起來很舒暢的，因為「以往飛行都是場域飛行，沒有跨區飛行，是創舉」。

黃仁谷說，感謝民航局、屏縣府規畫這條空中走廊，這條航程98公里，航程約40分鐘，飛行高度1000英呎，平常沒有開放，風景迷人，有山有海，還有山海成一線，飛起來很舒暢。