漁業署「食魚文化園遊會」首度移師高雄 親子樂歪

連續2年在台北市立兒童新樂園舉辦的「食魚文化園遊會」，今年首度移師高雄漢神巨蛋，現場除有YoYo台哥哥姊姊帶動唱，還有有趣的闖關遊戲、DIY手作活動，小朋友在玩樂中更深刻認識台灣漁業特色。

漁業署與財團法人台灣養殖漁業發展基金會連續2年舉辦戶外親子食魚文化活動，獲得回響，今年首度移師高雄舉辦「鱻旅奇緣─時食有魚」親子同樂活動，現場有小魚貓、阿漁及石斑魚寶等吉祥物同台，也由湧升海洋、Fun心鮮蝦、三魚直賣所等12家具有食魚教育理念的團隊到場設攤，透過互動遊戲，帶親子們進一步認識國產水產品及食魚觀念。

今年參加食魚闖關活動的民眾，只要集滿一定數量，就能換取扭蛋機會，抽取可愛又實用的魚圖紙膠帶，也有機會獲得限量版好禮「食魚探險隊桌遊」。

漁業署長張致盛說，高雄是漁業重鎮，舉世聞名，為強化食魚教育，漁業署今年首度移師高雄舉辦園遊會，魚是好的蛋白質來源，但國人愛吃魚，卻不見得叫得出名字來，因此特別安排12家業者提供各種魚產知識，寓教於樂。此外，如何吃魚吃出健康，在今日的園遊會也能找出答案。