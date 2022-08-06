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風獅爺商店街當代藝術展開幕 原住民文化在金門碰撞

中央社／ 金門縣6日電

屏東排灣族的鐘仁杰以手機記錄金門日常，將台灣原住民與昔日戰地元素結合，不但沒有違和感，反而令人驚豔。他和其他15名獨立攝影者的作品，今天起在台開風獅爺商店展出。

為扶植在地青年創業及文化藝術產業，台開風獅爺商店街與在地青年創立的當代藝術工作室合作，在商店街西棟1樓，提供獨立藝術家揮灑創意空間。首檔「當代藝術展」展出16名在地獨立攝影師58件創作，今天開幕。

展者之一的鐘仁杰，父母是屏東牡丹鄉的排灣族和阿美族，他接受中央社記者專訪表示，完成金門大學建築系學業後，留在金門發展，除了參與金門發展建設，如水頭港大型旅客服務中心興建工作外，同時經營民宿，開啟斜槓人生；工作之餘更利用手機捕捉台灣原住民與金門碰撞的火花。

鐘仁杰說，雖然用手機拍攝不夠專業，但這是最直接、方便記錄金門的日常方式；他提到，有次在太武山下看到「屏東」候車亭，相當驚訝，因為父母來自屏東；詢問之下才知所謂「屏東」意為「屏障東半島」，指的是金沙鎮與金湖鎮交界地帶。他請朋友穿上族服，站在候車亭拍照，讓人看了格外有感。

另外，穿著傳統服飾的原住民友人，站在馬山觀測所外「還我河山」4個紅色大字前，鐘仁杰拍著拍著感慨台灣原住民失去的土地，是不是也有「還我河山」的一天？原住民與金門特有的軌條砦合影，不但沒有違和感，反而因為「異文化」的碰撞，令人驚豔。

除了鐘仁杰，「當代藝術展」還展出王柏文、何知一、吳宗澔、李玉銓、林子恩、陳冠綸、陳宥廷、黃癸等人的攝影作品。展期到9月15日。

金門 屏東 原住民 風獅爺

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