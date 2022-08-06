地方等了好多年 高雄內門觀光休閒園區終於動工

高雄內門觀光休閒園區，原先是壽山動物園遷址預定地，但諸多原因，導致遷址擱置，園區規畫多年都未完成；近年轉型成觀光休閒園區，經市府用地變，投入5.4億打造多功能的休閒場域，並在今天舉辦主體建築動工典禮，預計2024年完成園區開發建設及招商。

2013年市府動物園擴建評估小組，曾規畫在原高雄縣區尋找百公頃以上的土地來闢建新園區，其中，內門區因腹地條件平整就被列為優先區；2014年還傳出「大動物園新建計畫」但受限法規與動保意識抬頭，轉型成觀光休閒園區。

市府觀光局指出，園區投入5.4億元打造多功能的休閒場域，將引進狐猴、狐獴等物種，供遊客與動物零互動遊憩體驗；辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會合作，設置全台特有種原生植物花園，建築設計則融合內門宋江藝陣文化精神打造特色建築，另搭配現地特有起伏地形，引入叢林體驗設施，提供遊客多樣山林體驗。

市長陳其邁表示，內門觀光休閒園區是市府對內門的重要承諾，也配合在地農業、宗教及宋江陣文化等，將加速園區興建，配合台86線延伸到內門，串聯更便捷的交通與地區連結。

陳其邁說，內門觀光休閒園區包括生態公園，還有一些動物，至於比較適合哪一類，會經過評估做出適當的規畫，未來在整個交通路網的興建，加上觀光休閒園區的開發，內門將成為一個農業休閒觀光的好去處。

內門觀光休閒園區基地位於內門紫竹寺南端，面積約11.5公頃，目前用地編定為農牧用地和林業用地，不符合園區以動物及主題遊憩體驗為主的開發使用。