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為陪伴孩子放棄廚師生涯 李榮翔獲金門新好爸爸

中央社／ 金門縣6日電

金門古寧頭40歲的李榮翔為了能陪伴3個孩子，放棄最擅長的廚師工作，改從事可正常上下班的營造土水，獲選今年新好爸爸，今天與其他模範父親，獲金門縣府頒獎表揚。

金門縣111年度父親節表揚大會在金湖飯店舉行，金門縣長楊鎮浯頒獎，5鄉鎮長李誠智、陳文顧、吳有家、楊忠俊和洪若珊全員到齊同賀，一起分享模範父親和新好爸爸的榮耀。

會中表揚模範父親和新好爸爸各14人，其中，住在古寧頭的李榮翔，金門高職畢業後到台灣發展，從事餐飲業10多年，樂在其中。他接受中央社記者訪問表示，過去在西餐廳工作，從上午9時30分忙到晚上近10時，因此無暇照顧家庭，妻子只好帶著孩子住在娘家。

李榮翔與妻子育有3個兒子，3年前在老大上幼兒園前，舉家遷回金門老家，為了能全心照顧妻小，他放棄熱愛的廚師工作，嘗試不熟悉的營造土水工作；他說，工地雖然必須忍受風吹日曬雨淋，但可以正常上下班，只要能陪伴孩子，這些苦都算不了什麼。

根據縣府社會處訪查，李榮翔不只是疼愛兒子，而且賞罰分明，該有的管教都少不了，凡事以家人需求為首，是現今愛家的新好爸爸典範。

此外，金沙鎮50歲的張志源，長年在外商公司擔任資深資訊系統工程師，具專業的雷達修護能力及外語能力；常以自身專長啟發兒女想像力及創造力，他喜愛綠色植物、也愛親手下廚，是妻子心目中的暖男，也獲選今年新好爸爸。

楊鎮浯致詞表示，這2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，很多活動縮小規模或停辦，但縣府仍以簡單方式向守護家庭的父親獻上敬意和感謝。楊鎮浯說，自己也有3個孩子，守護家庭與主持縣政一樣重要，他也在隨時學習，以創意方式教養孩子和與妻子溝通。

金門 楊鎮浯

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