高市25位模範父親風光領獎 現場親友團爆棚

高雄第47屆模範父親表揚活動今早在婦幼青少年館登場，25位模範父親走過養育子女的艱辛路，不少人更在逆境中栽培子女成長，獲獎者各行各業都有，今天盛裝出席風光領獎，現場親友團爆棚，共享榮光的一刻。

第47屆模範父親表揚活動由高雄市政府與財團法人高雄市私立基督教福澤慈善事業基金會共同舉辦，46屆模範父親陳恆明與女兒陳維音父女搭檔表演小提琴二重奏，為大會揭幕，市長陳其邁到場頒贈匾額及當選證書，也提前祝福大家父親節快樂。

陳其邁說，高市模範父親表揚活動自民國64年持續舉行至今，表揚過很多散發父愛的勵志的故事，足為學習典範。父親的角色對家庭來講很重要，很多時候父親都扮黑臉，但對家庭的支持、子女的關愛無微不至，有些隔代教養、父兼母職家庭的父親，更撐起家中的經濟，十分辛苦。

高市今年選出25位模範父親來自各行各業，有教育界、醫界、勞動界、軍公職及里鄰長，背後各有感人故事，許多模範父親早年身處艱困年代，歷經生活不順，甚至育有身障子女，仍無怨無悔守護家庭。

今天獲獎的模範父親中，最高齡的是87歲的王啟光，雖出身軍人世家，但教育觀念開明自由，他與妻子一起照顧百歲岳父，四代同堂。另名87歲的林寶長住偏鄉，因公職待遇不高，兼養豬賣飼料補貼家計。最年輕的是62歲盧國欽醫師，他的家庭每周聚會凝聚情感，更教導子女為人正直。

76 歲書法老師蔡水元，國中時誤觸未爆彈而終身肢障，但育養五兒女，曾在製鞋廠上班，市場賣菜，夜市擺攤，黃金右手撐起照顧家庭的責任，也是全國第一位身障人士考上小貨車的駕駛。71 洪敏捷年少時隨警官父親異動轉學14次，當父親後為讓兒子能在安定環境中安心求學，放棄台電高陞機會，留在高雄，本身有肝癌腎臟的他積極面對人生。

82歲自氣功教練退休的林建中，育有1女子，女兒是現任高雄中山高中校長林香吟，一名兒子在榮總執醫。今天他當選模範父親，四代同堂同賀。