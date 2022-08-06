快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市25位模範父親風光領獎 現場親友團爆棚

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市表揚第47屆模範父親，最高齡的是87歲出身軍人世家的王啟光（右二）。記者王昭月／攝影
高雄市表揚第47屆模範父親，最高齡的是87歲出身軍人世家的王啟光（右二）。記者王昭月／攝影

高雄第47屆模範父親表揚活動今早在婦幼青少年館登場，25位模範父親走過養育子女的艱辛路，不少人更在逆境中栽培子女成長，獲獎者各行各業都有，今天盛裝出席風光領獎，現場親友團爆棚，共享榮光的一刻。

第47屆模範父親表揚活動由高雄市政府與財團法人高雄市私立基督教福澤慈善事業基金會共同舉辦，46屆模範父親陳恆明與女兒陳維音父女搭檔表演小提琴二重奏，為大會揭幕，市長陳其邁到場頒贈匾額及當選證書，也提前祝福大家父親節快樂。

陳其邁說，高市模範父親表揚活動自民國64年持續舉行至今，表揚過很多散發父愛的勵志的故事，足為學習典範。父親的角色對家庭來講很重要，很多時候父親都扮黑臉，但對家庭的支持、子女的關愛無微不至，有些隔代教養、父兼母職家庭的父親，更撐起家中的經濟，十分辛苦。

高市今年選出25位模範父親來自各行各業，有教育界、醫界、勞動界、軍公職及里鄰長，背後各有感人故事，許多模範父親早年身處艱困年代，歷經生活不順，甚至育有身障子女，仍無怨無悔守護家庭。

今天獲獎的模範父親中，最高齡的是87歲的王啟光，雖出身軍人世家，但教育觀念開明自由，他與妻子一起照顧百歲岳父，四代同堂。另名87歲的林寶長住偏鄉，因公職待遇不高，兼養豬賣飼料補貼家計。最年輕的是62歲盧國欽醫師，他的家庭每周聚會凝聚情感，更教導子女為人正直。

76 歲書法老師蔡水元，國中時誤觸未爆彈而終身肢障，但育養五兒女，曾在製鞋廠上班，市場賣菜，夜市擺攤，黃金右手撐起照顧家庭的責任，也是全國第一位身障人士考上小貨車的駕駛。71 洪敏捷年少時隨警官父親異動轉學14次，當父親後為讓兒子能在安定環境中安心求學，放棄台電高陞機會，留在高雄，本身有肝癌腎臟的他積極面對人生。

82歲自氣功教練退休的林建中，育有1女子，女兒是現任高雄中山高中校長林香吟，一名兒子在榮總執醫。今天他當選模範父親，四代同堂同賀。

高市第47屆模範父親有王啟光、林寶長、陳順命、黃進福、莊調滿、林建中、郭世昌、巫壽雄、楊萬強、賴秋東、許榮泰、張峰德、楊東琳、邱正福、蔡水元、黃萬賢、曾坤泰、王東華、鄭真居、洪敏捷、楊保源、沈嘉充、張國豊、潘進派、盧國欽。

今年當選高市模範父親的林建中是現任高市中山高中校長林秋吟父親。記者王昭月／攝影
今年當選高市模範父親的林建中是現任高市中山高中校長林秋吟父親。記者王昭月／攝影
高雄市模範父親表揚大會，25位模範父親風光領獎。記者王昭月／攝影
高雄市模範父親表揚大會，25位模範父親風光領獎。記者王昭月／攝影
高雄市模範父親表揚大會，市長陳其邁提早祝福大家父親節快樂。記者王昭月／攝影
高雄市模範父親表揚大會，市長陳其邁提早祝福大家父親節快樂。記者王昭月／攝影

兒子 建中 陳其邁

延伸閱讀

楠梓產業園區明天動工 陳其邁自詡25年整治期大幅縮短

城鄉無落差 高市公園遊具安全改善經費一次到位

共軍今午起軍演 陳其邁開應變會議：確保社會正常運作

軍演距高雄僅20海浬 陳其邁：近海漁船影響不大

相關新聞

台積電建廠預定地 遭爆大積水

高雄楠梓產業園區明將動土，行政院長蘇貞昌出席，高市經濟發展局昨主動宣布與台積電完成簽約，指台積電是園區唯一進駐廠商，動土...

高市25位模範父親風光領獎 現場親友團爆棚

高雄第47屆模範父親表揚活動今早在婦幼青少年館登場，25位模範父親走過養育子女的艱辛路，不少人更在逆境中栽培子女成長，獲...

楠梓產業園區明天動工 陳其邁自詡25年整治期大幅縮短

高雄市楠梓產業園區明天將動土，高雄市長陳其邁今早表示，原來要花25年時間，但市府用最短的時間進行褐地開發，會結合綠廊帶建...

影／火炮操演造萬點火光暖場 東引軍事越野障礙賽開跑

2022東引軍事越野障礙賽今開跑，適逢東引指揮部的「全民國防夜間火炮操演」，昨吸引不少遊客及在地居民感受實彈射擊的震撼視...

從信用部變清潔工 女工控永安漁會違法調職

高雄市永安區漁會是石斑魚產銷重鎮，漁會女工昨控訴，懷孕請產假及育嬰假，連2年考績被打乙等，復職後卻連被調職，從信用部調殺...

網議最美森林圖書館 屏東總圖排名第二

屢獲國內外建築大獎、有最美森林圖書館之稱屏東總圖，躋身網路七大熱門圖書館，成為全台第二高人氣圖書館。這是《Social ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。