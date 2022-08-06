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楠梓產業園區明天動工 陳其邁自詡25年整治期大幅縮短
高雄市楠梓產業園區明天將動土，高雄市長陳其邁今早表示，原來要花25年時間，但市府用最短的時間進行褐地開發，會結合綠廊帶建構成「生態公園內的科技園區」。
高市都市計畫發展局亦表示，附近土地、住宅、交通等生活需求能量將大增，市府已在周邊建置四處3013戶安居社宅等4處安居社宅，解決住的需求。
陳其邁說，台積電所在的楠梓園區明天即將動土，誠如大家所知，原來整治要花25年時間，但市府用最快的時間進行褐地開發，也會結合整個高雄綠廊帶在園區建構生態公園內的科技園區，也因此串連後勁、半屏山、左營國中、蓮池潭到洲仔濕地綠廊，讓高雄的產業能夠順利轉型，預計兩座場每年產值達一千五百億。
陳說，未來不僅是半導體的高階製造，也因應台南到高雄科技走廊的成形，台積電在楠梓科技園區的設廠，將會開啟高雄產業轉型最重要的樞紐地帶。
高市都發局表示，中油高煉廠舊址轉型的楠梓產業園區緊鄰4座捷運站及高鐵、台鐵車站，並有一條快速道路、2處高速公路匝道，交通條件優越。台積電進駐後，將與材料研發專區形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，成為南部半導體材料S廊帶核心，預估創造1.75萬個就業機會。
都發局長吳文彥表示，園區周邊還有楠梓科技園區第1、2期（原楠梓加工區），附近土地、住宅、交通等生活需求能量將大增，市府已在左營、楠梓與仁武等區，規劃崇實、福山、仁武及清豐等4處安居社宅，除清豐安居預計115年動工，其餘3處都開始興建。
另因應半導體產業衍生的交通轉運需求，已推動整合高鐵屏東延伸線、八德第二快速道路，規劃高鐵前後站聯絡交通、檢討半屏山南麓交通系統及土地使用整合，並啟動「左營高鐵科技之心」計畫，進高鐵站周邊國有土地開發利用。
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