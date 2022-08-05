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打工換宿確診但業者置身事外 屏縣稽查發現非法旅宿開罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
暑假打工換宿夯，北部一名20多歲女性到屏縣琉球鄉打工換宿一個月，7月中旬確診，民宿業者置身事外，未善盡照護責任。圖為小琉球著名景點花瓶岩。圖／本報資料照片
暑假打工換宿夯，北部一名20多歲女性到屏縣琉球鄉打工換宿一個月，7月中旬確診，民宿業者置身事外，未善盡照護責任。圖為小琉球著名景點花瓶岩。圖／本報資料照片

暑假旅遊旺季，打工換宿夯，屏縣日前發生20多歲北部女子到琉球鄉打工換宿時確診，但民宿業者置身事外，未善盡照護責任，衛生局接獲反映後，安排確診女子搭救護船返回本島。縣府交旅處派員查處，發現該業者為非法旅宿，依違反民宿管理辦法裁處6萬元。

交旅處指出，不少大學生和年輕人為體驗在地生活，至熱門旅遊地區打工換宿，也有旅宿業者以打工兼度假方式招攬勞工，這類非典型工作型態沒有勞動法律保障，常因工時、工資計算無一套標準，或住宿環境不佳、雙方認知落差等引起紛爭，難以認定消費爭議。

縣府7月中旬接獲，一名20多歲北部女子到琉球鄉某民宿打工換宿，預計一個月打工換宿，7月中旬時確診，業者卻置身事外，衛生局接獲這名女子的家長反映後，協助安排確診女子搭救護船返回本島，安排防疫旅館。

交旅處指出，此案發生後，派人查處，發現業者為非法旅宿，依違反民宿管理辦法裁罰6萬元，並嚴厲譴責業者處理態度，可能導致外界對屏縣觀光旅遊環境產生誤解。

交旅處重申，加強該類非法旅宿稽查頻度，保障工作者或旅遊的基本安全，業者以打工換宿模式為雇傭關係，務必先瞭解勞資相關權益，避免違反勞基法規定。呼籲業者，對受雇或合作共事員工應盡善管理人責任，尤其疫情期間，對確診者的安置應更謹慎。

縣府勞青處指出，將與行政處法制科研擬定型化契約範本，供業者及打工換宿者參考，保障雙方權益，避免衍生後續爭議。

縣府提醒，民眾若發現旅宿違規行為，可撥打1999專線，或與縣府交通旅遊處08-7320415分機5142聯繫處理。

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