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中共軍演實射飛彈第二天 同班揪74人約金門埋酒記念

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，他們在尚義機場旁的后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒。圖／許然博提供
台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，他們在尚義機場旁的后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒。圖／許然博提供

中共近日環台軍演，對台灣周邊海域發射十餘枚導彈進入第二天，台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，他們在尚義機場旁的后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒，相約記住「中共軍演第2天」以及「同學情長，5年後再聚金門挖酒共飲醇酒話當年」。

安排這項有如埋藏時空膠囊的「挖地藏酒」活動的，是海軍上校退伍的金門子弟許然博，他是95歲講古名人許金印的兒子，這次他第2次辧理台灣EMBA班學生埋下2罈5公升金門高粱酒，代表「藏藏久久，金酒越陳越香，埋在地下越久越甘醇，就跟同學友誼長長久久一樣」。

許然博說，他5年前就讀高雄中山大學管理研究所EMBA班時，與同學陳鄭彥帶著班上同學到金門畢業旅行，當時在他后湖的老厝前農地邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，本來今年同學要來挖出陳年老酒品嚐，回味當年時光，可惜因新冠肺炎疫期影響而延期。

今天的台大管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學畢業旅行的「挖地藏酒」，也是後來就讀台大管研所後EMBA班的陳鄭彥發起的，但埋酒地點改在許然博家新建農舍旁。台大「E勢泮」第2屆B班同學興緻勃勃的先在2罈5公升金門高粱酒瓶簽名留記，再小心翼翼將酒埋入土坑，也埋下一個難忘的共同記憶，並相約5年後再重回金門集合，一起挖出這2罈酒，開醰品酒，回味當年遊金滋味，品嚐美酒與友誼的甘醇。

同學代表林穎說，他在民國87年到金門的127師戰車營服役，曾聽同袍說起，85年的台海飛彈危機時，金門日夜備戰，每天都抱著槍睡覺，緊張死了，這次又碰巧在共軍對台發動軍演第2天到金門來，事前曾有同學遲疑，但他們還是來了，相信同學們都會記得這個值得紀念的一天，以及這個特別的「挖地藏酒」活動。

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台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，他們在尚義機場旁的后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒。圖／許然博提供
台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，他們在尚義機場旁的后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒。圖／許然博提供
共近日環台軍演，對台灣周邊海域發射十餘枚導彈進入第二天，台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行。圖／許然博提供
共近日環台軍演，對台灣周邊海域發射十餘枚導彈進入第二天，台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行。圖／許然博提供
台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，他們在尚義機場旁的后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒。圖／許然博提供
台灣大學管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，他們在尚義機場旁的后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒。圖／許然博提供

金門 台大 畢業旅行

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