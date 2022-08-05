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不畏中國軍演 金門畢旅埋酒相約10年後開罈

中央社／ 金門縣5日電

台灣EMBA班「E勢泮」第2屆B班同學攜眷屬70多人，不畏中共軍演習，今天搭機來到金門旅遊，並一起埋下2甕高粱酒，相約10年後開罈共飲，象徵並祝福同學情誼長長久久。

埋藏高粱紀念友誼長存的起初發起人是金門縣金寧鄉后湖子弟、海軍上校退役的許然博。他接受中央社記者訪問表示，5年前國立中山大學EMBA第19屆120多名同學來金門旅遊，當時他和同學陳鄭彥發想以埋酒方式紀念彼此情誼。

陳鄭彥受訪說，當時心想大家同學一場，不能畢業後就不再聯絡了；既然有同學是金門人，金門又是高梁酒的故鄉，不如就在金門自己家中農地「藏酒」，寓意同學情誼「長長久久」。

5年過去了，當年藏酒尚未開封，後來又攻讀台灣大學「E勢泮」的陳鄭彥，則是在今天偕同第2屆B班同學與眷屬共70多人，再次來到許然博位於后湖賢庵國小垵湖分校前的農舍農地，合埋2甕各5公升醰裝金門高粱酒。

陳鄭彥說，友誼和高粱酒一樣是愈陳愈香，大家相約10年後再舊地重遊，開醰品酒，回味遊金滋味，也創造一個難忘的共同記憶。

台大「E勢泮」同學林穎1999年曾在金門服役，他說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，畢業旅行延到8月成行，沒想到遇上中共軍演；出發前同學討論是否如期成行，大家都對國家充滿信心，決定風雨無阻，希望演習趕快落幕，讓台灣和金門民眾都能開心正常過日子。

大家在埋酒前，先在酒甕上簽名。林穎說，「10年」只是一個象徵，這代表大家一定會再回金門，而且不會只有一次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 演習 共軍

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