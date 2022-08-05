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行善不斷 屏東百工師傅服務協會打造溫暖的家

中央社／ 屏東5日電

秉持「屏東弱勢家庭屏東人自己照顧」理念的屏東百工師傅志工團，為1名住在小型工廠鐵皮屋、患有思覺失調精神障礙獨居老人修繕衛浴設施，歷經2個多月時間，工程在今天完工。

結合屏東縣營造、水電、油漆、廚具裝修、泥水、鐵工、室內裝璜、餐飲及保育人員等職業工會成立的「屏東縣百工師傅志願服務協會」，在理事長王英吉帶領下提供全縣弱勢民眾有房屋修繕需求服務。

服務個案由縣府社會處內埔家庭福利中心轉介，案家為患有思覺失調精神障礙獨居老人，居住處為小型工廠鐵皮屋，無浴廁設備，無論是如廁或沐浴都相當不便，屋頂鐵皮骨架因風災毀壞造成嚴重漏水，電動鐵捲門也因漏水損壞無法正常開關，影響居住安全。

經現勘及開會研議後，6月起進場施工。鐵工先修復電動鐵捲門及鐵皮骨架；因應即將到來颱風季節，另由營造工會、水電裝置業職業工會分工合作，埋設化糞池、水電配管，泥作砌磚、批土貼磚，裝設浴室馬桶、洗臉盆、無障礙扶手及浴廁拉門等設備，衛浴空間在今天完工。

縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫前往瞭解修繕完工情形、向志工致意及關懷案家。黃鼎倫表示，勞青處輔導轄內工會參與社會公益活動，整合各專技工會成立百工師傅志願服務協會後，將各工會的技術及力量連結在一起，近期已顯有成效。

協會目前以「每月提供1案修繕服務」為目標，替案家打造溫暖安全的避風港，也讓工會從傳統服務會員的工作中轉型，化小愛為大愛，透過公益活動帶頭善盡「社會責任」。

王英吉也感謝營造、水電裝置、鐵工、泥水近15位志工幹部挽袖投入修繕工作，考量案家需求後提供最適切修繕服務，先幫案家把最主要問題先解決，後續如果有其他需要，將持續提供服務。

屏東縣 水電 獨居老人

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