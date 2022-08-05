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推動智慧運輸 高市府再獲國際殊榮

中央社／ 高雄5日電

智慧運輸亞太秘書處今天於日本東京發出獲獎通知，高市府榮獲2022年「智慧運輸世界大會名人堂地方政府成就獎」，預定9月18到22日在美國洛杉磯第28屆智慧運輸世界大會頒獎。

依高市府今天新聞稿，智慧運輸世界大會（ITSWorld Congress)為智慧運輸領域最大國際盛會，每年於歐、美及亞太區域輪流舉辦，大會包含論壇、展覽、展示及參訪等活動，每年吸引世界超過70國、超過1萬人出席。

同時各地區每年分別選出該區域個人終身成就獎、地方政府成就獎及產業成就獎，於大會進行表揚。高雄市政府在亞太區11個會員國眾多城市中脫穎而出，獲得「智慧運輸建設成果名人堂地方政府成就獎」(ITS World Congress Hall of Fame- Local GovernmentAward)殊榮。

高雄市2022年智慧交通建設成果已接二連三獲得國際獎項，包括APEC ESCI 2022 Smart Transport銀牌、IDC亞太區智慧城市大獎(IDC Smart City Asia PacificAward)。

高雄市長陳其邁指出，行政院2021年5月核定「亞灣5G AIoT推動方案」後，即要求高市府積極思考如何營造高雄成為智慧城市的創新實驗場域。其中，交通運輸與市民行的權益密切相關，更是發展智慧城市的絕佳觸媒，交通局持續透過智慧運輸系統發展安全、智慧且永續交通服務。

交通局導入IOT車聯網、AI人工智慧、電子支付、智慧電動公車等先進的ITS技術。發展智慧路口防碰撞及緊急車輛優先通行，AI智慧化號誌控制系統、用路人行為管理與科技執法、MeNGo交通行動服務結合全運具QR code無卡化支付、共享公共自行車、共享電動機車、偏鄉預約共享需求反應式運輸服務等創新交通服務，不斷拓展ITS技術觸角，成為發展ITS的城市新標杆。

在國際合作面，高雄市更與日本小田急電鐵株式會社、全日空航空公司簽署MeNGo交通行動服務合作備忘錄， 開創台、日創新交流模式，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫時代台日觀光旅行開啟新篇章，也帶動個人化智慧運輸旅遊服務相關產業輸出發展。

高雄市長 AI 日本

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