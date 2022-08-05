古陶壺藝術家雷斌帶學員製作黏土、捏陶 認識排灣文化

屏東縣三地門鄉公所邀請部落古陶壺藝術家雷斌，開設「認識排灣族文化之美－陶壺存在的意義」的體驗課程，鶴聲國中童軍團八年級學生們參加，認識古陶壺對排灣族、魯凱族的文化意義，雷斌也帶領學員們從選擇土壤到手做陶壺，認識陶壺對原民文化重要象徵。

雷斌今在三地門鄉文化館與學員們分享古陶壺製作與存在意義，透過手作課程，讓學員們動手體驗捏陶。

雷斌是三地門鄉磨兒部落，在1999年成立守作古陶壺研究工作室-魯拉登藝術工坊，其父親是琉璃珠之父巫瑪斯・金碌兒，在原民文化藝術領域有一席之地，父親是他從事原住民文化工藝的啟蒙者，三地門鄉公所今年提報雷斌為三地門鄉排灣族陶壺技術保存者；雷斌也在斯卡羅劇中飾演二股頭伊沙一角。

課程中，雷斌將製作陶壺相關工具排列，採用山上黏土，帶領學員了解土壤的打磨篩選、練土過程，學員們從一開始怕髒，到最後不管了，腳踩踏練土體驗製作過程。

「陶壺在排灣族、魯凱族有其重要意義，彰顯族人身份地位象徵，也傳達族群彼此聯繫」，雷斌說，陶壺是重要信物，成為傳家寶，也有很多形式規範，陶壺製作重視技術傳統性。

參與課程的鶴聲國中童軍團八年級學生王秀如是魯凱族，她坦言，從小在都會地區長大，對原民文化不了解，透過課程體驗，了解陶壺對排灣、魯凱族意義，收穫滿滿。八年級的曹昱晟說，對原民傳統文化更了解，陶壺很難做，不是捏一捏就好了，還有很多技法。