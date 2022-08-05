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延續金門馬拉松 跑動5鄉鎮飽覽私密景點

中央社／ 金門縣5日電

金門馬拉松延伸的「跑動金門」活動，8日起受理報名。金門縣政府今天表示，跑友可在26日到11月15日期間自行選擇5鄉鎮路線，跑步健身同時打卡，並飽覽在地隱藏版景點。

金門縣政府教育處今天邀集邀觀光旅行業者舉辦說明會。教育處副處長陳家輝表示，有別於金門馬拉松必須在當天完賽，參與「跑動金門」跑友可在26日到11月15日內，不限出發時間，自由選取鄉鎮及路線，感受自由行兼自由跑的樂趣。

陳家輝說明，「跑動金門」路線分別在金城、金湖、金寧、金沙及烈嶼5鄉鎮，路程9到12公里，各鄉鎮有各自指定路線及打卡點，跑者提供完跑軌跡紀錄截圖並完成指定地點拍照，即可兌換完賽禮。

考量部分路線為戰備道路及給打卡時間，為安全完賽，每公里時速需在4到30分鐘內，如平均每公里配速於4分鐘（含）以內將不提供完賽禮。活動採線上報名，需於報名時選擇完跑鄉鎮數；報名費依單跑1鄉鎮，到跑滿5鄉鎮路線，在新台幣599元到2399元間。

報名時間自8日上午10時到24日下午5時上中華民國路跑協會；名額1萬人，如額滿提早截止報名。

出席今天說明會的縣府秘書長陳祥麟表示，在秋高氣爽季節，縣府規劃「跑動金門」活動，期望跑友以雙腳跑入金門，用心享受經過設計的賽道風情，以及網紅所愛的特色景點。

廣為跑友喜愛的2020和2021金門馬拉松，都因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消；2022金門馬拉松競賽組賽事延至4月24日辦理，休閒組尚未恢復。

金門 馬拉松

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