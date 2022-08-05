打造恆春新都心 潘孟安：古城內文化與社福集結

屏東縣南北相距百公里，顧及屏南地區民眾的社福、交通等需求，屏東縣政府自籌款與前瞻建設經費挹注，斥資新台幣逾8億元，打造恆春新都心，今天陸續啟用。

為促進屏南地區發展，顧及民眾的社福、交通、以及教職員久任需求，屏東縣政府爭取中央前瞻經費建設及縣府自籌款，合計約8億3870萬，興建恆春社會福利綜合館、恆春立體停車場、恆春地區教職員宿舍、恆春國中半戶外球場，坐落於恆春鎮內蛋黃區，與恆春鎮公所相鄰，且靠近恆春轉運站，匯集公共服務、交通、觀光、休閒多樣功能成為恆春鎮新都心。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，恆春是最南端的地方，對於社福照顧要更扎實在地化，以社會福利綜合館為發現，從幼兒到長輩建構社會安全網，內部也配置10多名志工，提供一處0到100歲都可以到的地方。

潘孟安說，周邊也蓋了停車場、學校中央廚房、老師的公教宿舍，未來還有民謠館，成為藝文展覽中心，恆春新都心是在恆春古城內的文化與社福集結。

社會處指出，社福館空間規劃是考量各年齡層服務需求為出發，從幼到老，皆有可使用的空間。4樓的建築物中，有長者運動的體健區、0到6歲幼兒的大型遊戲空間、青少年可看電影玩電玩的影音室，最多能夠容納200人。

另外，因應恆春社福館及興建中的恆春文化中心民謠館，加上原本恆春老街周邊商圈，預期使用人潮停車需求，新建地上4層立體停車空間，有效改善恆春鎮現有停車場供給不足問題，

教育環境部分，恆春國中室外籃球場已使用20年，水泥地板多處剝落，籃框失修，尤其室外球場無屋頂建物，遇到下雨天的體育課程無法有效利用，因此新建一座現代化的風雨球場；同時，也為留住老師，將舊有教師宿舍基地，新建30間雙人房（含1間無障礙雙人房）、108間單人房（含1間無障礙單人房），且含恆春古城意象的巍峨建築，大為改善教職員居住環境品質，盼能留住教師，提升屏南學子的教育品質。