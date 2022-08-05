快訊

不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造恆春新都心 潘孟安：古城內文化與社福集結

中央社／ 記者李卉婷屏東縣5日電

屏東縣南北相距百公里，顧及屏南地區民眾的社福、交通等需求，屏東縣政府自籌款與前瞻建設經費挹注，斥資新台幣逾8億元，打造恆春新都心，今天陸續啟用。

為促進屏南地區發展，顧及民眾的社福、交通、以及教職員久任需求，屏東縣政府爭取中央前瞻經費建設及縣府自籌款，合計約8億3870萬，興建恆春社會福利綜合館、恆春立體停車場、恆春地區教職員宿舍、恆春國中半戶外球場，坐落於恆春鎮內蛋黃區，與恆春鎮公所相鄰，且靠近恆春轉運站，匯集公共服務、交通、觀光、休閒多樣功能成為恆春鎮新都心。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，恆春是最南端的地方，對於社福照顧要更扎實在地化，以社會福利綜合館為發現，從幼兒到長輩建構社會安全網，內部也配置10多名志工，提供一處0到100歲都可以到的地方。

潘孟安說，周邊也蓋了停車場、學校中央廚房、老師的公教宿舍，未來還有民謠館，成為藝文展覽中心，恆春新都心是在恆春古城內的文化與社福集結。

社會處指出，社福館空間規劃是考量各年齡層服務需求為出發，從幼到老，皆有可使用的空間。4樓的建築物中，有長者運動的體健區、0到6歲幼兒的大型遊戲空間、青少年可看電影玩電玩的影音室，最多能夠容納200人。

另外，因應恆春社福館及興建中的恆春文化中心民謠館，加上原本恆春老街周邊商圈，預期使用人潮停車需求，新建地上4層立體停車空間，有效改善恆春鎮現有停車場供給不足問題，

教育環境部分，恆春國中室外籃球場已使用20年，水泥地板多處剝落，籃框失修，尤其室外球場無屋頂建物，遇到下雨天的體育課程無法有效利用，因此新建一座現代化的風雨球場；同時，也為留住老師，將舊有教師宿舍基地，新建30間雙人房（含1間無障礙雙人房）、108間單人房（含1間無障礙單人房），且含恆春古城意象的巍峨建築，大為改善教職員居住環境品質，盼能留住教師，提升屏南學子的教育品質。

恆春 屏東縣政府 停車場

延伸閱讀

屏東咖啡節8月6日登場 3大全國賽事廣發英雄帖

波洛西訪台 潘孟安：台美民主光芒閃耀世界

波洛西訪台陸禁我食品...縣市長臉書多噤聲 只有他Twitter搶先回

綠營屏東縣長參選人確診解隔還不出門？潘孟安這樣說

相關新聞

影／高雄永安區漁會女工遭違法調職 產假後從職員變成清潔工

高雄市永安區漁會女工懷孕期間，申請產假及育嬰假，連2年考績被打乙等，復職後卻連被調職，從漁會信用部調殺魚工，又為了申訴考...

古陶壺藝術家雷斌帶學員製作黏土、捏陶 認識排灣文化

屏東縣三地門鄉公所邀請部落古陶壺藝術家雷斌，開設「認識排灣族文化之美－陶壺存在的意義」的體驗課程，鶴聲國中童軍團八年級學...

城中城原址改建府北公園 七賢社宅將供住戶優先租

高雄城中城大樓去年暗夜大火造成多人死亡，高市府啟動跨區區段徵收，已成危樓的原大樓改建成公園，並由國家住都中心在七賢國中舊...

邁向淨零碳排目標 澎湖首座太陽能光電動土

澎湖首座太陽能光電系統，今天在湖西尖山動土，預定初期可提供近30MW的供電量，並可透過台澎海底電纜將綠電輸送回本島，為澎...

打造恆春新都心 潘孟安：古城內文化與社福集結

屏東縣南北相距百公里，顧及屏南地區民眾的社福、交通等需求，屏東縣政府自籌款與前瞻建設經費挹注，斥資新台幣逾8億元，打造恆...

台南酒駕發生率六都第一？ 方仰寧：死傷降幅六都第一

台南市議員林易瑩今天在議會質詢質疑台南市酒駕案件增加驚人，今年1至6月酒駕案件2600件和去年同期2284件相比增加31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。