台南酒駕發生率六都第一？ 方仰寧：死傷降幅六都第一

台南市議員林易瑩今天在議會質詢質疑台南市酒駕案件增加驚人，今年1至6月酒駕案件2600件和去年同期2284件相比增加316件，案件增加幅度是六都第一，反觀台北市才增加35件，高雄更是減少169件，台南市警局長方仰寧表示，台南市警局今年酒駕取締案件是六都第四，酒駕事故減少21.4％，降幅六都第一。

方仰寧坦言取締件數多也是隱憂，但不是酒駕嚴重，而是員警取締件數多，但死傷件數減少，代表強力執法有收到壓制效果。

交通大隊表示，酒駕取締件數今年1至6月台南市是3315件，高雄5488件，台中4480件，台南在六都排第四；林易瑩指酒駕件數依然狀況嚴重，局長的說法是不是不攻自破 。不要求台南市要當第一名，但發生件數增加是六都第一名，雖台南警方不足但也不能輕忽。

台南市警局表示，台南今年1到6月酒駕公共危險取締3315件，這數字和去年同期的2758件相比，增加557件，取締量能增幅在六都中排名第二，這數字更顯示今年1至6月，警察局同仁不因疫情影響而對酒駕取締手軟，其成效更可由酒駕致傷亡事故的大幅減少獲得證實；據統計台南市今年年1至5月酒駕傷亡事故發生430件，較去年同期547件減少117件，減少21.4%，降幅為六都第1。

顯見警察局在執法取締能量增強情形下，有效降低酒駕所造成之交通事故。且南警在疫情期間，仍將酒駕防制列為重點工作，未曾鬆懈，取締件數即等於發破件數，也是警方執法能量展現。

交通大隊大隊長陳宇桓表示，只看每10萬人口酒駕發破數是數字迷思，因為台南市人口為六都最少，且南市同仁酒駕執法工作並未因為疫情偏廢，量能持續增加，致故酒駕發破數呈現為六都最高，未多加分析說明其原因易導致民眾誤解，也抹煞了同仁取締酒駕及防制酒駕事故的努力。

方仰寧強調，酒駕取締是南警堅持不變的工作重點，不會因為疫情而有空窗期，在此持續呼籲民眾不要心存僥倖酒後駕車上路，酒後應乘坐計程車或代駕服務，以保障自己及他人生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康