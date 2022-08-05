走過黑金檢察官、刑民事法官 再傳資深司法官轉任律師

曾任新北地檢署黑金組檢察官、高雄地方法院刑事庭法官，現任高雄地院民事庭法官呂俊杰，9月將轉戰白袍人生，呂辦案經驗豐富，擔任檢察官期間，偵辦不少矚目案件，在黑金組期間貪汙案定罪率百分之百；又一優秀司法官轉換跑道，法界同事紛表不捨震撼，他表示是想挑戰自我，為民眾發揮所長、貢獻社會，再創另一片天。

呂俊杰是國立中正大學民事法研究所碩士、司法官第47期，曾指揮偵辦多件重大矚目案件，經手案件如統一獅總教練職棒簽賭及選舉賭盤案、CM21戰車變速箱貪汙案、澳門銀河紅利吸金46億案、板橋清潔隊長人事貪汙案、富家子電擊虐殺案、保齡球國手砍警案等。

呂俊杰擔任檢察官期間，經歷金融、毒品、重案公訴、重大刑案、黑金及企業犯罪等專組歷練，也是當期首位進入黑金組的檢察官，是檢方重點栽培的辦案高手；呂常分享辦案經驗、傳授偵辦技巧給地檢署學弟妹，提升團隊辦案能力。不過當年他屆派主任之際，毅然轉任法院，在高雄地方法院刑事庭服務期間，承接金融犯罪專股，在民事庭服務期間，則承辦工程專股。

呂俊杰指出，當初選擇加入司法體系，是基於追求公平正義的堅持，15年的司法官生涯，每日都無愧初衷；檢察官案件偵辦品質良莠，沒明確標準，非純然以審判結果論英雄，相當仰重檢察官個人良心。

擔任刑事庭法官，則是國家刑罰權的守護者，但求毋枉毋縱，讓被告得到應有的處罰；民事庭法官，面對利益衝突的兩造，除了解決複雜法律關係，決定訴訟勝敗外，若能勸諭和解，還給民眾平靜的生活，會很有成就感。

呂俊杰表示，經走檢方偵查、院方刑事庭、民事庭經歷後，在司法官的經驗上可謂豐富，資歷完整；因年紀稍長，長期在訴訟領域，但法律專業除傳統民、刑訴訟外，還有許多領域值得涉略學習，他希望人生能有嶄新風景，在個人生涯規劃上決定轉戰律師。

律師相較於司法官，更貼近當事人生活，他說，過往累積的辦案經驗，相信對掌握不同類型案件爭點，有所助益；9月他將加入寰瀛法律事務所，未來希望能發揮職人精神，為民眾提供更適切的法律意見。

針對現今司法環境，他表示，司法環境過勞，已是沉痾，司法官堅守崗位，案牘勞形、焚膏繼晷的日子，仰賴使命感的不斷消耗，現今案件質量益增，當檢方辦案成為體力考驗，法官審案只求迅速審結，司法官變成結案機器，沒餘裕增進本職學能，實非人民之福。

呂俊杰建議，司法官錄取率甚低，是國家重要資產，但民眾對司法信任度低落，除死刑、羈押等想法嚴重落差外，國家是否願意投注成本解決司法官過勞，是嚴肅議題；當司法官成為結案機器，每在國家利益、司法責任及個人、家庭生活品質間權衡，除影響裁判品質外，也損及民眾訴訟權益。