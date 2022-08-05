本屆最後一次定期會 高市議長勉勵年底選務行政中立

高雄市議會第3屆第8次定期會今天開幕，也是本屆議員的最後一次定期大會。市長陳其邁依往例在開議前先拜會國民黨、民進黨及無黨團結聯盟三黨團致意。議長曾麗燕則勉勵市府團隊嚴守行政中立，辦好年底選務工作。

陳其邁市府團隊上任將滿2年，今早開議前，陳其邁率三位副市長拜會三黨團及正副議長。國民黨團僅總召童燕珍一人在場。童燕珍說，市政建設很多，不能只有「衝衝衝」，細部的執行也很重要，另在機車增多、捷運，空汙及交通議題上要加把勁。

無盟議員朱信強、陳善慧、李順進在黨團迎接市府團隊，眾人討論大林蒲遷村，盼能圓滿解決眼前難題。民進黨團陣容最齊全，無黨籍議員黃捷也到場。市長陳其邁邀約現場議員7日一起出席楠梓產業園區（台積電）動土儀式。

議長曾麗燕說，陳市長任期只有2年4個月，所以「2年拼4年」的允諾充滿挑戰，年底選舉市民將驗收市政成績，全體議員也會嚴格檢驗施政；年底迎接市長、議員及里長選舉，期待所有參選人秉持公平競爭、優質選舉原則爭取民意支持，市府團隊嚴守行政中立，辦好年底選務工作。