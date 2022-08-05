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恆春半島梅花鹿陳屍步道 網友怒控一定是他殺

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
一位民眾到三軍聯訓基地步道健行，赫然發現一頭梅花鹿橫屍路中，有民眾從現場照發現，梅花鹿疑似中了山豬吊陷阱。圖／讀者提供
一位民眾到三軍聯訓基地步道健行，赫然發現一頭梅花鹿橫屍路中，有民眾從現場照發現，梅花鹿疑似中了山豬吊陷阱。圖／讀者提供

屏東恆春一位趙姓民眾到三軍聯訓基地步道健行，赫然發現一頭梅花鹿橫屍路中，有民眾從現場照發現，梅花鹿疑似中了山豬吊陷阱，怒控一定是他殺。屏東縣政府農業處今天表示，山豬吊在屏東仍未列為禁用，暫無法可罰，農業處動物保護及保育科長李繼雅說，未接獲報案，但呼籲民眾勿濫用山豬吊。

台灣梅花鹿早年因捕捉壓力一度於野外絕跡，近年因復育有成，恆春半島不時可見到鹿群出沒。不過因梅花鹿多屬人工復育，被農委會視為家畜，不適用野生動物保育法，如何護育已爭議多時。

發現梅花鹿死屍的趙姓民眾，平時就是照護流浪動物的愛心媽媽，她透露，把鹿屍照片分享到臉書後還接到奇怪電話，「有人打電話問我現場狀況，長蛆了沒，感覺好像想把鹿搬走」。她原打算幫忙收屍，因為梅花鹿軀體太大才作罷。

墾丁國家公園管理處副處長許書國表示，墾管處去年委託學者調查，轄內梅花鹿族群約有2000頭左右，主要分布在港口溪以南。近年確實有部分農民反應，梅花鹿損壞農作，呼籲恆春、滿州及車城三鄉鎮農民，若遇農損通報管理處，一旦現勘屬實，可依受損程度補助圍網、農作資材，若受損面積逾50%可現金救助。

縣府動保科長李繼雅說，全台目前僅新北市訂定單行法規禁用山豬吊獵具，但呼籲民眾勿設陷阱，若有農損可依野生動物保育法21條規定先行驅趕，一旦確實發生農損可通報縣府，現勘屬實可補助農業資材。

發現梅花鹿死屍的趙姓民眾，原打算幫忙收屍，因為梅花鹿軀體太大才作罷。圖／讀者提供
發現梅花鹿死屍的趙姓民眾，原打算幫忙收屍，因為梅花鹿軀體太大才作罷。圖／讀者提供

梅花鹿

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