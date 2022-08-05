恆春半島梅花鹿陳屍步道 網友怒控一定是他殺

屏東恆春一位趙姓民眾到三軍聯訓基地步道健行，赫然發現一頭梅花鹿橫屍路中，有民眾從現場照發現，梅花鹿疑似中了山豬吊陷阱，怒控一定是他殺。屏東縣政府農業處今天表示，山豬吊在屏東仍未列為禁用，暫無法可罰，農業處動物保護及保育科長李繼雅說，未接獲報案，但呼籲民眾勿濫用山豬吊。

台灣梅花鹿早年因捕捉壓力一度於野外絕跡，近年因復育有成，恆春半島不時可見到鹿群出沒。不過因梅花鹿多屬人工復育，被農委會視為家畜，不適用野生動物保育法，如何護育已爭議多時。

發現梅花鹿死屍的趙姓民眾，平時就是照護流浪動物的愛心媽媽，她透露，把鹿屍照片分享到臉書後還接到奇怪電話，「有人打電話問我現場狀況，長蛆了沒，感覺好像想把鹿搬走」。她原打算幫忙收屍，因為梅花鹿軀體太大才作罷。

墾丁國家公園管理處副處長許書國表示，墾管處去年委託學者調查，轄內梅花鹿族群約有2000頭左右，主要分布在港口溪以南。近年確實有部分農民反應，梅花鹿損壞農作，呼籲恆春、滿州及車城三鄉鎮農民，若遇農損通報管理處，一旦現勘屬實，可依受損程度補助圍網、農作資材，若受損面積逾50%可現金救助。