環保局網頁遭駭換中共五星旗 高市府：沒有資料遺失

高市環保局官網附設的飲用水管理子網站首頁昨晚遭駭客入侵，背景遭置換成大陸五星旗圖像。高市副局長羅達生指出，被駭網頁是宣導網站，沒有任何資料遺失或市民權益受影響；被駭網頁使用開放原始碼製作，已要求開發公司了解相關程式漏洞，目前沒有其他網站有類似情況。

高市府副市長羅達生今早在議會說明指出，昨晚8點56分，環保局同仁在第一時間發現飲用水管理網頁被駭，第一時間立即下架處理並通報警察，另一道程序依據SOP流程回報中央相關部會。

羅達生說，被駭網頁主要是宣導網站，基本上沒有任何資料遺失，市民權益也沒有受到任何影響，因為這個事件，市府要求各局處加強資安相關監控，務必要注意目前的資安狀況，依照相關處理流程進行通報及防範。

經清查後沒有其他網頁有類似情況，不過這個被駭網頁目前仍無法恢復正常運作。羅達生說，各局處24小時監控網頁或網站資訊系統安全，目前還在追查被駭原因。

由於被駭網站是使用開放原始碼製作，所以市府也要求開發公司要去了解相關程式漏洞，另全面盤查各局處是否有用同樣編輯器製作的網站，目前都沒有發生類似漏洞，已請廠商繼續追查原因，查出原因才重新開放外界使用。