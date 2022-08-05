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影／巧極了！高市環保局網頁被置入五星旗 局方報警
美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，超商和台鐵看板傳出駭客入侵，無獨有偶，高雄市環保局網站昨晚也傳出被駭客攻擊，網頁出現五星旗畫面。環保局向警方報案，高雄市警局刑警大隊科偵已著手調查。
高市環保局網頁高掛五星旗。環保局得知後立即關閉網頁，並公告網站暫停服務，報警追查，高市府初步查看各局處官網是否也遭駭，目前僅環保局傳出異樣。
高市環保局副局長高宗永表示，初步查是官網飲用水管理頁面昨晚約8點56分，疑被駭客惡意入侵，首頁換為大陸五星旗照片，環保局在9點15分先下架網站，追查原因，進行修護。
高宗永表示，環保局每月都有大量的環境監測資訊會上傳，這種傳輸方式易成為駭客攻擊目標，會全面檢視網站，加強資訊安全機制，避免類似情事發生。
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