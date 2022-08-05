魯凱文化藝術青葉部落 星空饗宴傳統祭典體驗限額開賣

以「魯凱文化藝術村」聞名的屏東縣三地門鄉青葉社區，以傳統文化帶動社區產業為核心概念，除傳統文化保存與活化外，透過農村再生計畫執行，讓更多人看見部落的各種可能，今年以收穫祭核心精神與儀式結合紅藜、小米等傳統食材推出魯凱星空饗宴，限量上市。

屏東縣長潘孟安說，屏東透過農村再生計畫擾動，青葉社區重新運用社區故事與產業特色元素，以「食在地、食著時」構想，讓傳統食材紅藜、小米、芋頭粉、石板烤肉等有了新吃法，不僅將社區傳統料理與傳說故事、部落歷史故事連結，讓更多人看見傳統文化未來的多元發展。

青葉社區今年以「收穫祭」精神為設計構想，8月27日（星期六）下午3點辦理「星空饗宴」，帶領參與民眾從走訪神話部落開始，深入體驗與認識充滿神話藝術的部落。

晚間則在月光下，坐在梯田原野，品嘗四位主廚歐秀慧、麥淑美、賴美鳳、薛秀玉以在地新鮮食材訴說部落歷史故事的特色料理，如傳統小米粽、芋頭粉吉拿富、假酸漿紅藜雞肉蔬果沙拉、小米奶酪和檸檬紅藜茶等。

青葉社區發展協會理事長巴俊傑說，過去常接到遊客反映無法參與部落收穫祭，為讓更多遊客能對收穫祭有所認識與了解，今年將收穫祭的儀式與活動做些改變，由部落2位傳統領袖Aruladenge、Lamabalriu家族幫遊客點燃火把、為大家祈福後，再帶領大家到用餐地點，並由4位部落青年以吟唱歌謠的方式，將族人的一生以族服走秀生活演繹，最後再以象徵圓滿意涵的傳統圍舞，為活動畫下句點。