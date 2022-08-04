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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

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駭客入侵！高雄市環保局官網高掛五星旗 市府緊急公告維護

聯合報／ 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
高雄市環保局官網今晚被駭，網頁被高掛五星旗。截自高雄市環保局官網
高雄市環保局官網今晚被駭，網頁被高掛五星旗。截自高雄市環保局官網

高雄市環保局官網今晚被駭，網頁被高掛五星旗。經媒體詢問，環保局立即關閉網頁，並公告網站維護中暫停服務，造成不便，請見諒。

美聯邦眾議院議長裴洛西訪台，超商和台鐵看板都傳出被駭客入侵。高雄市環保局網站今晚也傳出被駭客攻擊，網頁出現五星旗畫面。

高市府立即要求各局處查看官網，是否出現相同情形？目前詢查只有環保局有異樣。環保局表示，已立即關閉官網，查看是何環節駭入。

環保局表示，初步查是官網飲用水管理頁面，被駭客入侵，途徑還在釐清。

高雄市環保局官網今晚被駭，網頁被高掛五星旗。截自高雄市環保局官網
高雄市環保局官網今晚被駭，網頁被高掛五星旗。截自高雄市環保局官網

【中央社高雄4日電】

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊。高雄市環保局今天指出，飲用水網站晚間近9時遭駭，已先下架搶修，並報警持續追查原因。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現反裴洛西文字。

高雄市政府環保局發布訊息指出，晚間8時56分發現飲用水網站遭駭客惡意入侵，立即於9時15分將網站先行下架，並持續追查原因修復，以防止類似情形再發生。

環保局表示，對於駭客惡意攻擊市府網站，除嚴厲譴責不法，也通報請警方追查。

裴洛西訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現反裴洛西文字，國防部官網3日也遭駭。

駭客 五星旗 高雄市

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