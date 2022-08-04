聽新聞
test
0:00 / 0:00
駭客入侵！高雄市環保局官網高掛五星旗 市府緊急公告維護
高雄市環保局官網今晚被駭，網頁被高掛五星旗。經媒體詢問，環保局立即關閉網頁，並公告網站維護中暫停服務，造成不便，請見諒。
美聯邦眾議院議長裴洛西訪台，超商和台鐵看板都傳出被駭客入侵。高雄市環保局網站今晚也傳出被駭客攻擊，網頁出現五星旗畫面。
高市府立即要求各局處查看官網，是否出現相同情形？目前詢查只有環保局有異樣。環保局表示，已立即關閉官網，查看是何環節駭入。
環保局表示，初步查是官網飲用水管理頁面，被駭客入侵，途徑還在釐清。
【中央社高雄4日電】
美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊。高雄市環保局今天指出，飲用水網站晚間近9時遭駭，已先下架搶修，並報警持續追查原因。
裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現反裴洛西文字。
高雄市政府環保局發布訊息指出，晚間8時56分發現飲用水網站遭駭客惡意入侵，立即於9時15分將網站先行下架，並持續追查原因修復，以防止類似情形再發生。
環保局表示，對於駭客惡意攻擊市府網站，除嚴厲譴責不法，也通報請警方追查。
裴洛西訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現反裴洛西文字，國防部官網3日也遭駭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言