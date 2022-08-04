中油高雄煉油廠活化利用升級 兼顧文資保存與產業轉型

工業遺址中油高雄煉油廠將轉型為楠梓產業園區，高雄市政府規畫7日動土。高煉廠104年關廠後，市府文化局全面盤點，目前指定1處古蹟及40處歷史建築，建立高煉廠在產業文化與產業製程史上的地位，後續將進行活化再利用，兼顧產業轉型與文資保存。

高雄市文化局表示，高雄煉油廠是中油的起家厝，對台灣經濟起飛有卓越貢獻，讓不產油的台灣能夠成為世界級的石化王國。回顧高雄煉油廠的發展歷程，可追溯到日治時期日本政府為推行南進政策，因台灣位於日本與東南亞油田中間，從原油轉運或軍隊補給等面向都具戰略價值，也因此在台設立第六海軍燃料廠，用以提供日軍東南亞作戰部隊所需的軍事用油。當時第六海軍燃料廠分為高雄煉油廠（煉製部）一個主廠，與新竹支廠（合成部）及新高支廠（化成部）兩個支廠。

文化局指出，高雄煉油廠可概略分為業務區及工廠區，業務區以行政、研發、維修等設施為主，工廠區則區分公共設施、生產設施、儲存設施與附屬設施等。廠區是高雄市的重要工業遺址，經全面盤點後有指定1處古蹟及40處歷史建築。

被列為市定古蹟的總辦公廳建於1943年，是兩層樓磚木混合構造建築，一樓立面以連續拱形造型的深廊構成，是六燃時期創建，深具文資價值。材料倉庫及修造工廠是廠區的後勤維修中心，有摺板結構、力霸式桁架、芬克式桁架、H型鋼山型構架、倒傘型雙曲薄殼等不同建築樣態各具特色。地面燃燒塔是由中油公司自主研發創建成功，反映80年代社會主流環保意識抬頭，及中油公司設備技術改進、製程調整的里程碑，都被列為歷史建築。