高雄市表揚各級學校導護志工 「護校神山」守學生安全

高雄市111年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，今天下午在樹德家商學生活動中心舉行。志工呂良駿為每個需要他的人提供協助，不管艷陽高照的溽暑天，還是狂風暴雨的下雨天，永遠站在學校的街頭，就像「護校神山」一樣。

高雄市有超過200所學校設置導護志工隊，導護志工總人數逹5700人。高雄市教育局長謝文斌表示，「交通安全」是每個學生平安上學的基本要件，感謝各級學校重視交通安全措施，除妥善規畫護童人力，並結合社區資源建構完善通學環境；市府也積極整合跨局處資源，協助學校檢視校園周邊事故熱點，針對易肇事高風險路段研議改善方案，並加強交通安全宣導，以維護親師生通行安全。

教育局感謝和泰汽車公司捐贈3500套導護背心及指揮旗等交通安全導護裝備，也期許更多民間企業投入，共同守護導護志工和學童安全。謝文斌表示，教育局持續辦理志工基礎與特殊訓練，編列預算增充及汰換導護裝備，並為志工辦理團體意外及醫療保險，給志工們更多執勤的保障。

教育局強化導護志工教育訓練，全面提升志工執勤專業知能，讓志工們瞭解路權優先順序、輕微事故的處理口訣「放、撥、劃、移、等」，更提醒志工於路口執行勤務時，應穿著反光背心、使用指揮棒，選擇安全的勤務位置，並隨時保持專注及「面向來車」。

獲獎志工黃文德為水寮國小校友，擔任志工將近30年，構築學生上放學安全守護網，守護水寮國小學子，雖然身體不好，每次治療結束立即返回路口導護崗位，一心惦念學子安全。他與長兄黃文雄、侄子黃家永，一家人堅守路口導護，保護學童安全，可謂典範家庭。

下坑國小江麗玉熱心公益，20多年來風雨無阻擔任學校導護志工，協助校內學童上下學交通安全維護工作。對於校內需要支援的工作，如：圖書館管理、課業輔導、環境打掃也都不遺餘力提供協助與幫忙。

前金國小林碧惠16年來默默耕耘擔任學校各項志工，總是主動承擔並協調團隊各項事務，幫助中輟生及無心念書的同學，傾聽、陪伴和關懷，讓孩子能健全成長。