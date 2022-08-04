屏東夏日狂歡祭將登場 謝金燕周六晚大鵬灣熱力開唱

上周在屏東大鵬灣休閒特區展開的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，演唱會、劇團表演和免費遊樂設施，吸引逾20萬遊客到場，本周六8月6日請來「姐姐」謝金燕動感開唱，8月7日由台灣唯一的火劇職業舞團「即將成真」帶來震撼演出，還有中東民俗舞蹈團及馬戲、舞蹈、鼓樂等踩街表演，彷彿置身國外嘉年華會，拋開共軍在台灣近海實彈軍演的不快。

縣府表示，為期37天的夏日狂歡祭上周在東港大鵬灣登場，除了大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，天天免費開放外，每周五六日還規畫不同主題的表演活動，展現南國熱情氛圍。

8月5日中東民俗舞蹈團搶先登場，Tanoura是中東國家特有的特色舞蹈，也是伊斯蘭教蘇菲主義的修行儀式，相傳蘇菲舞僧透過旋轉的過程，可以接收到宇宙的真理並依循著真理實踐於生活中。目前的旋轉舞在埃及發展成另一種表演的模式困難度高，需非常長時間的訓練，非一般舞者能完成，透過特定的音樂與舞者的結合，深深觸動心靈最深的神性感動與祝福。

8月6日狂歡演唱會邀請王識賢、梁文音、柏霖、小鐘等藝人演出，「姐姐」謝金燕壓軸，勁歌熱舞將把現場氣氛帶到最高點，喜歡姐姐的朋友千萬不能錯過；8月7日即將成真火舞團，以火舞為基礎融合表演元素，獨一無二的表演形式受到觀眾歡迎。即將成真火舞團特別為這次活動編排劇碼，以隆重儀式開場祈福天地，華麗火舞助攻，聚焦群火熱浪征戰世界經典舞碼，助燃屏東夏日熱情。