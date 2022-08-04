高雄聊療漂漂河「貓爪抓」突洩氣 網友憾：沒拍到生前模樣

「2022台灣文博會」今天開幕，愛河灣「聊療漂漂河」大港橋前的大型充氣裝置「貓爪抓」，下午兩點多突然爆裂洩氣，在旁拍照的民眾也傻眼，直呼還沒拍到牠生前的樣子啊！高雄市文化局表示，由於瞬間風勢過大，「貓爪抓」充氣裝置受損，緊急維護暫停展出。

大受歡迎的「聊療漂漂河」，包括：貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道，吸引許多人到愛河灣搶拍。今天下午兩點多，「貓爪抓」突然破了洩氣，軟癱在河面上。網友說，「難道是中共飛彈的目標嗎？」也有粉絲遺憾的說，我還沒拍到耶！

高市府趕緊向外公告，由於瞬間風勢過大，「台灣IP．高雄原創」計畫─聊療漂漂河「貓爪抓」充氣裝置受損，目前緊急進行維護調整作業暫停展出，造成不便，敬請見諒。

王浩宇臉書轉貼網友葉先生的照片，剛好拍到「貓爪抓」充氣裝置被風吹破掉的一瞬間，驚呼：喔，不！