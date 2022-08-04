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網傳金酒禁止進口中國 金縣府：註冊有效正常供貨

中央社／ 金門縣4日電

網路流傳金酒被中國列入禁止進口名單，金門縣政府今天表示，金門酒廠在中國的在華註冊編號至今為止仍然「有效」，並未受到限制與影響，金酒酒品仍然正常供貨。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後續持績發酵，正值中國宣布打擊台灣食品與農漁產業措施之際，金門網路社群流傳金酒早被中國列入禁止進口名單。

為此，金門縣政府發言人吳伯揚下午發布新聞澄清表示，中國海關總署第248號令第15條規定，自2022年1月1日起，進口中國地區的食品生產企業都必須向中國海關總署申請註冊，且產品內外包裝上需標註「在華註冊編號」或「所在地國家（地區）主管當局批准註冊編號」。

吳伯揚說明，金酒2021年12月24日取得海關入庫成功，並於同月28日取得中國海關核予在華註冊編號；後於今年3月24日經國庫署通知在4月30日前補提產品原料來源地及非來自日本10縣市聲明，金酒公司立即於4月中旬完成提送；國庫署5月6日函轉衛生福利部食品藥物管理署，食藥署已於同月9日，透過海峽兩岸食品安全協議管道協助傳送給中方。

金酒公司接著在8月2日再接獲通知，依中國2022年8月1日通聯信函表示，金酒公司申請的「蒸餾酒及其配製酒」註冊文件尚需補正，主因是「產地聲明等檔相關標識及文字不符合要求等事項」。

吳伯揚表示，綜觀這次中方所提的彙總表內，在3323家企業中，有644家企業屬於新申請、2157家企業屬於未提供材料、148家企業屬於申請變更，金酒公司是屬於另外374家需補充材料（即補正文件）的其中1家。

吳伯揚說，經查金酒公司到目前為止，在華註冊編號都屬「有效」，尚未受到限制與影響，金酒酒品仍然正常供貨。

他表示，縣府已責成相關單位全力協助與中央各部會進行核認資料標識及文字表示內容的溝通，爭取完成相關文件資料補正，同時要求金酒廈門公司就年度銷售計畫內所需酒品庫存進行備貨檢視，總公司並優先協助供貨出口，以滿足下半年度的旺季需求，達成年度營運目標。

海關 金門

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