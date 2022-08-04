快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

旗津、中芸漁港船隻未出海 高市府：主因風浪太大

中央社／ 高雄4日電

中共解放軍今天中午起在台灣周邊6海域軍事演訓，距西南演訓地點較近的高雄旗津和林園中芸漁港內商船、漁船明顯增多，高市府海洋局表示，主要是風浪太大，與軍演無太大關係。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣後，中共解放軍宣布，自4日中午12時至7日中午12時，將於台灣東西南北周邊海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，高雄市政府海洋局已加強廣播提醒漁民和漁船避免進入演訓區域。

海洋局下午接受中央社記者電訪表示，中芸漁港這陣子是捕魚小月，加上風浪大，所以大部分不會出海作業，主要還是受氣候影響靠港；至於旗津部分，主要也是因為風浪太大，魚群不會聚集，所以傾向在港內休息，或是等候晚間再出港。市府已加強宣導，漁民若要出海捕魚，只要避開演習範圍即可。

據中央社記者實際前往距演訓地點較近的旗津沙灘觀察，發現僅有零星遊客戲水遊玩，但海上商船明顯較平時增多，數量約為平時1.5倍。一名王姓遊客向記者表示，今天主要是來海邊走走，對於中共軍演不會特別害怕緊張，日子還是照常過。

另外，高雄距演訓地點最近的林園中芸漁港內也停放許多膠筏和小漁船，從海岸邊往小琉球方向也可看到幾艘漁船，但仍難看到軍演狀況。

針對中芸漁港未出海作業，現場漁民告訴記者，由於當地漁船都是以近海作業為主，今天不出海是因為風浪太大，與軍演沒太大關係，但也不會特別擔心兩岸擦槍走火，出海也會盡量遠離演習區域。

軍演 漁民 中共

延伸閱讀

大陸軍演永安漁港影響小 漁民憂禁出口整體魚價下跌

中共軍演「蘇澳3天漁損約5000萬元」 漁民苦當放颱風假

中共軍演 澎湖海空交通與漁船作業如常

不受中共軍演影響 頭城烏石港擠滿遊客搭船賞鯨

相關新聞

高鐵站再續母子情緣 97歲老婦見80歲失智兒喜極而泣

高雄市97歲婦人楊花居住高市社會局仁武之家十多年，因為疫情關係一年多無法與住在桃園市的80歲兒子碰面，社工員今天特地安排...

高雄騎士無視禁行標誌成團直行 住戶搖頭：報警也無用

高雄市自由路與灣興街口上演交通亂象，灣興街上午7點至9點、下午4點至6點為單行道，但卻有機車、汽車無視標誌亂闖，附近民眾...

中油高雄煉油廠活化利用升級 兼顧文資保存與產業轉型

工業遺址中油高雄煉油廠將轉型為楠梓產業園區，高雄市政府規畫7日動土。高煉廠104年關廠後，市府文化局全面盤點，目前指定1...

高雄冰店憑什麼全台第一 台灣文博會開幕揭密吃冰文化

走進2022台灣文博會的「寶島冰菓室」，你可以聽到1982年的「小美冰淇淋廣告歌」、吧噗叫賣聲；欣賞台灣最老冰店「龍都」...

高雄市表揚各級學校導護志工 「護校神山」守學生安全

高雄市111年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，今天下午在樹德家商學生活動中心舉行。志工呂良駿為每個需要...

屏東夏日狂歡祭將登場 謝金燕周六晚大鵬灣熱力開唱

上周在屏東大鵬灣休閒特區展開的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，演唱會、劇團表演和免費遊樂設施，吸引逾20萬遊客到場，本周六8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。