高雄三民商圈推「三民認同卡」 議員促：市府整體規畫

為搶疫後經濟，高雄市三民區商圈聯合推出「三民認同卡」，首波印製1萬張，結合200家在地商店推出消費優惠。認同卡請來在地藝術家馬里斯設計，高雄市河堤商圈發展協會理事長王鐘賢說，要把三民區的特色都結合在此次振興活動中，也積極輔導店家申請電子支付服務。

河堤商圈發展協會今天舉辦「三民認同卡」發行記者會，王鐘賢說，協會成功爭取到150萬元雲世代計畫經費，目前已有200個店家參與活動，消費者在合作商家可拿到認同卡，商家涵蓋食衣住行育樂等。參與店家將推出專屬來店禮，其中已有150個店家提供數位支付。為鼓勵消費，增加消費者黏著度，商圈也推出每月消費滿30次抽好禮活動，活動持續到11月底，鼓勵民眾多多利用認同卡逛遊三民。

除了刺激消費外，協會也希望結合公益，未來將推出NFT認證公益，讓更多人一起受惠。目前規畫一千張認同給供公益使用，另有2千張提供關懷卡。高雄庇護工場也是合作夥伴，王鐘賢表示，慈善團體的募資、禮盒都受到疫情嚴重影響，希望透過商圈活動推廣慈善團體商品，讓數位商機轉換成愛心。

馬里斯本名謝錫元，也是三民區豐裕里里長，有「插畫家里長」的稱號，愛貓的他為里上不少角落妝點上貓的藝術，包括綠園道的牆面彩繪、公園內的巨型橘貓藝術品。這次馬里斯也以貓為主角設計三民認同卡，他說，這次的貓有數位感，響應活動的雲端概念，也希望傳達永續公益、商圈共融的理念。

立委李昆澤、林岱樺與多位議員都出席記者會，李昆澤表示，市府經發局推動的青年創業補助是好政策，近來各商圈都有青創進入，帶來活力和刺激。未來如有「高雄認同卡」，建議可結合一卡通，打造交通、消費、生活優惠的綜合卡。

議員林于凱指出，市府無高雄車站周邊商圈振興整體規畫，「一個車站弄了20年，未來是個新車站，理當有新的活力、商機。」林于凱觀察，現有商圈缺乏轉型能力，市府應協助媒合讓多元、創新產業進駐，再創商圈活力，但市府的表參道計畫未見進展，「市府賣力對大廠商招商引資同時，不該忽略庶民經濟」，市府推動亞灣區產業，推出「006688」租金補助專案，也應為商圈推出專案，讓更多青創進駐商圈。

議員黃香菽表示，地方自發性推出三民認同卡的概念佳，後續應加入公部門力量，市府經發局可考慮擴大辦理成「高雄商圈認同卡」。納入各商圈，結合活動、優惠，可發揮母雞帶小雞概念，讓商圈共好。