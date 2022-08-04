打造淨零排放產業鏈 高市府邀產業界商討淨零自治條例

為達2050淨零排放，高雄市環保局今天召開「產業淨零大聯盟暨淨零城市管理自治條例交流會議」，現場及視訊與會單位包括中鋼、中油、台電、日月光、群創等各產業龍頭，以及相關事業單位、產業公會代表，討論產業淨零大聯盟運作及淨零城市管理自治條例（草案）修正內容。

高雄市淨零排放辦公室主任黃世宏表示，高雄市工業排放溫室氣體占比高達8成，為打造淨零排放產業鏈，市府月前已成立「產業淨零大聯盟」，今日會議則是針對聯盟運作及分組進行討論，「以大帶小」因應產業規模及製程不同，強化並聚焦各組減碳成效。

環保局長張瑞琿指出，高雄市淨零城市管理自治條例（草案），以產業、能源、生活及公正等四大轉型為架構，內容包含城市減量目標、強化各局處分工、產業盤查輔導、綠電設置、建築能效揭露、運具電動化以及公正轉型等主題。市府收集公民團體、專家學者等建議，提出草案版本。

今日會議，產業界主要針對如何訂定減量標準、開發行為增量抵換、擴大淨零教育對象及再生能源定義等，提出修正建議。會中決議將視產業類別更進一步細分小組，定期召開小組工作會議，強化聯盟運作效益，並辦理減量評比觀摩活動。