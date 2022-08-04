高雄美力年代開展 議員參選人裝扮「渡邊直美」現身

台灣文博會「Ms.Perfume 美力年代」展覽今天登場，日本藝人渡邊直美也是參展者之一，台灣基進市議員參選人楊佩樺穿上模仿渡邊直美的廣告服裝出席開幕活動，別出心裁的裝扮吸引眾人目光。楊佩樺說，女性的美在於自信，無關胖瘦，享受自己最自在的樣子最美。

渡邊直美是日本知名藝人，體型偏胖卻無損她展現自信與個人特色。文化局指出，「美力年代」展覽跨視覺、嗅覺、聽覺及互動創作，包含新住民攝影、「東方力」香氛創作、時裝織品互動設計、性別議題、花藝、陶瓷及攝影女性設計力；渡邊直美與藝術總監吉田Yuni合作展出12件攝影作品，呈現戲劇張力的異想世界及女性自信魅力。

林園大寮市議員參選人楊佩樺是護理師出身，她說，因為肢體動作跟表情很生動，過去在榮總上班時，同事都稱她是「高榮渡邊直美」，演藝界女性向來被外界用放大鏡檢視身材胖瘦，從渡邊直美身上得知，女性的美在於自信，無關胖瘦。