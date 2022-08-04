消保會公布南高屏冰品抽驗結果 高市隨即稽查違規冰店

台灣消費者保護協會今公布南部知名店家冰品抽驗結果，高市衛生局獲報後立刻前往5家衛生標準超標店家稽查，要求限期改善，屆期抽驗如果仍不符標準，會依食品安全衛生管理法罰3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，為維護市民夏季食用飲冰品的衛生安全，今年4月起便啟動飲冰品稽查抽驗計畫，會同衛福部食品藥物管理署南區管理中心，針對轄內冰果店、手搖飲店、青草茶飲店、咖啡店、超商聯合稽查抽驗85件檢體，其中1件飲品初驗，不符規定，經限期改正後複驗合格。

衛生局指出，這次消保會抽驗品項為清冰及冰淇淋，若製程中水質、食材、器具、機具、包裝受到汙染，作業人員的個人衛生狀況不佳，都可能造成衛生指標菌超標情形。呼籲食品業者依規定做好自主管理，製冰濾水器需定期更換濾心，冰杓勿直接放在冰塊槽內，也要定期清洗機具及盛裝容器，注意冰品配料保存環境衛生及溫度，運冰車及運送人員應善盡自主衛生管理，確保產品衛生品質。