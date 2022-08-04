屏東咖啡節8月6日登場 3大全國賽事廣發英雄帖

屏東縣府表示，今年將擴大舉辦精品咖啡豆評鑑、咖啡手沖賽、台灣菁英咖啡等3場全國性賽事，預期可為屏東掀起一波觀光熱潮，咖啡系列活動於8月6日啓動，搭配系列主題巿集活動至10月中旬，歡迎咖啡愛好者及民眾來品嘗屏東咖啡及旅遊。

縣長潘孟安表示，屏東咖啡深具產業觀光經濟價值，咖啡的消費族群龐大，地方有不同的文化及品質行銷，是兼跨區域性競爭及合作關係，縣府透過此次活動，讓咖啡專業人員及咖啡愛好者與民眾進一步接觸，將咖啡融入民眾的日常生活中，為生活增添滿滿的咖啡幸福，歡迎民眾把握機會攜家帶眷，前往屏東原百貨及屏東咖啡園區，體驗原民文化並品嘗屏東咖啡，過著悠閒的樂活人生。

原民處表示，今年度3項全國性咖啡賽事，包括8月20、21日屏東精品咖啡豆評鑑、9月3、4日屏東咖啡手沖賽、9月17、18日台灣菁英咖啡邀請賽；另搭配假日主題巿集活動15場次，巿集首場8月6日為屏東文青咖啡日，將在屏東原百貨街區舉辦，現場加入活動粉絲打卡即贈屏東原百貨購物金，另8至10月假日於屏東咖啡園區還有14場咖啡主題巿集。「2022屏東咖啡節」活動相關資訊及賽事可上屏東咖啡Facebook粉絲專頁查詢。