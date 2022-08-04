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投近10億打造恆春新都心 社福館、立體停車場歡慶開張

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春地區公教宿舍，新建4層樓、165間房間，有單身，雙人和家庭套房，為教師解決住的煩惱。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春地區公教宿舍，新建4層樓、165間房間，有單身，雙人和家庭套房，為教師解決住的煩惱。記者潘欣中／攝影

屏東縣府向中央爭取前瞻等相關計畫投入近10億經費，在恆春鎮行政中心興建恆春社會福利綜合館、立體停車場、恆春地區公教職員宿舍、恆春國中半戶外球場相繼完工，明天舉行共同開幕儀式，加上預定明年完工的恆春文化中心第1期工程，縣府打造的恆春新都心逐漸成形。

斥資1.4億元打造的恆春社福館啟用，也象徵全縣社福服務網「最後一塊拚圖」完成，提供公共托育家園、托育資源中心、青少年兒童服務及家庭福利中心等空間，建立不分年齡、跨世代、跨族群和無障礙的多元照顧服務空間；另保留登錄為歷史建築的日治時代恆春郡役所建築，透過新舊建築、開放式空間及融入古城意象，成為休憩和觀光新地標，縣府並以「斯卡羅」特展慶開張。

屏東恆春半島教師的流動率高，原因包括交通偏遠、宿舍不夠等，縣府向中央爭取1.8億元經費興建恆春地區公教宿舍，新建4層樓、165間房間，有單身，雙人和家庭套房，為教師解決住的煩惱；另為紓緩鎮內停車位供給不足問題，縣府斥資3億多興建恆春立體停車場，5月底先行試營運，提供汽車231格、機車249格停車空間，先採每小時20元計時收費和月租1500元，正式營運將依停車周轉率滾動檢討。

在明天開幕的恆春社會福利綜合館、立體停車場、公教職員宿舍、恆春國中半戶外球場外，恆春也是民謠月琴的故鄉，縣府向中央爭取於行政中心新建恆春文化中心，第一階段民謠館獲前瞻基礎建設經費1.5億補助，預定明年底完工，第二階段劇場館已設計完成，再向中央爭取5.9億元經費，具盼成為展演、創作及民謠人才培育藝文基地，象徵邁向現代化的「恆春新都心」已逐漸成形

屏東縣政府為紓緩恆春鎮內停車位供給不足，斥資3億多興建恆春立體停車場，5月底先行試營運，提供汽車231格、機車249格停車空間。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為紓緩恆春鎮內停車位供給不足，斥資3億多興建恆春立體停車場，5月底先行試營運，提供汽車231格、機車249格停車空間。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資1.4億元打造的恆春社福館明天啟用，也象徵全縣社福服務網「最後一塊拚圖」完成。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資1.4億元打造的恆春社福館明天啟用，也象徵全縣社福服務網「最後一塊拚圖」完成。記者潘欣中／攝影

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