視察輕軌 高市議員要求10月通車的單軌雙向路段安全性
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站10月將通車，高市議會交通委員會視察電動公車Model T及高雄輕軌，議員盼其中長143公尺的單軌雙向車行路段能做好相關規畫及因應。捷運局表示，中華路交通繁忙、車流量大，密切測試中，盼輕軌與用路人取得平衡。
高市議會交通委員會昨日考察高雄電動巴士及輕軌，召集人黃香菽率偕李亞築、何權峰、吳益政及鄭安秝等議員搭乘鴻華先進科技打造的電動公車Model T，並在輕軌上聽取C20台鐵美術館站至C24愛河之心簡報。
捷運局簡報指出，輕軌二階C20台鐵美術館站至C24愛河之心站預計10月7日前通車。會勘議員發現，C22聯合醫院站至C23龍華國小站之間約143公尺單軌雙向路段，小組議員關切號誌測試狀況，要求市府確保運輸及道路服務品質、完善輕軌周邊人行道及綠廊帶。
黃香菽表示，目前通車的輕軌都是雙軌雙向通行，但即將通車的路段有一小段是屬於單軌雙向設計，列車交會時會出現等待時間，所以車輛流順度非常重要，另紅綠停等號誌時間也需要注意。
黃香菽進一步說，過去輕軌都行駛在舊鐵道上，不過輕軌目前施工至博愛路，年底下階段施工將進入交通衝擊較大的路段，中華路至博愛路的運轉情況可當後續改善依據，具備參考價值。
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