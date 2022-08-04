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金門縣府邀樂高大師陪小朋友拼積木 名額有限報名從速

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金東戲院前有大型的積木裝置藝術，成為新興的拍照熱點。圖／縣府提供
金東戲院前有大型的積木裝置藝術，成為新興的拍照熱點。圖／縣府提供

金門縣觀光處近期推出「積沙成塔」，頗受大小朋友喜愛，再加碼邀請到樂高認證大師來到金門，並準備了共80份教材，將於8月13日、14日在金東電影院開課，與大家分享玩樂高的小技巧、教導小朋友拼砌本年度的主打星「微笑碉堡」。

縣府觀光處表示，陽翟大街「積沙成塔」的活動受到廣大民眾的喜愛，因此金門縣政府再加碼，透過觀光處積極熱情地邀約樂高大師來金，這次縣府和樂高認證大師合作的新作品，是近年來新興的拍照景點「微笑碉堡」。

「微笑碉堡」舊名為忠誠堡，隱身於高陽路旁的高粱田之中，近年來在一群在地青年的打理下而重見光明，成為金沙鎮的新地標，同時也是本次開設的「金東小學堂」課程中，拼砌教學的內容。

課程活動將於8月13、14日2天，分上、下午共4堂課程，每堂課20個名額，每人只要支付300元的教材費用，就可以參與課程，並於課程結束後即把作品帶回家。報名表將於8月5日早上10:00於「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁上線，名額有限，額滿為止。

今年「積沙成塔」的活動自8月1日起，至9月30日止。凡參與活動者，即有機會參與抽獎，相關活動詳情，敬請關注「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁。

這次縣府和樂高認證大師合作的新作品，是近年來新興的拍照景點「微笑碉堡」，造型相當可愛。圖／縣府提供
這次縣府和樂高認證大師合作的新作品，是近年來新興的拍照景點「微笑碉堡」，造型相當可愛。圖／縣府提供

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