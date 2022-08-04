高雄騎士無視禁行標誌成團直行 住戶搖頭：報警也無用

高雄市自由路與灣興街口上演交通亂象，灣興街上午7點至9點、下午4點至6點為單行道，但卻有機車、汽車無視標誌亂闖，附近民眾直指當地是危險路口，報警多次也無法根除亂象，網友反酸亂象是「高雄價值」，警方表示，將針對該路段加強取締，並向街內多加宣導。

灣興街口附近中小型工廠林立，上、下班尖峰時間車流量多，因此自由路轉入灣興街口方向，尖峰時間僅限單向通行，但有附近民眾時常目擊汽機車亂闖。

有網友將畫面貼上臉書社團「爆料公社公開版」，根據網友畫面，紅燈轉綠等以後，至少10多輛機車無視標誌進入灣興街，他直指駕駛目無法紀，網友稱，灣興街口每天上演交通亂象，他只是普通的用路人，這個高危路口，實在令人困擾，他報警4次毫無改善，希望可以根除亂象。

文末還強調這樣情形每天如此，甚至更嚴重，絕無造假是真實事件。網友反酸違規是「高雄價值」、「連續檢舉一周應該就能改善」，還有仍緩頰，稱禁止通行的標誌太高不明顯，應該改善。

對此，三民二分局表示，灣興街口7至9時、16至18時的上、下班時間，車輛禁止由自由一路進入灣興街，有車輛違規駛入，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處900至1800元罰鍰。