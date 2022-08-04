快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去農會要繞路困擾農民逾20年 高市府獲補助花1.9億打通

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄大寮區鳳林一路300巷通行問題，今天立委林岱樺再度邀集各單位到場會勘。記者陳弘逸／攝影
高雄大寮區鳳林一路300巷通行問題，今天立委林岱樺再度邀集各單位到場會勘。記者陳弘逸／攝影

高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便；中央及市府投入逾1.9億元執行道路拓寬及打通工程，今立委林岱樺再度邀集各單位會勘，她說，若工程順利有望在明年底通車。

鳳林一路300巷拓寬及打通農會分部前的道路，過去因財政困難，無法獲得改善；當地農民說，以往農會為了通行是向地主承租使用，但每年須由農會支付數十萬租金，因無法長年支出高額地租費，被地主收回。

為改善此一問題，農會、農民不斷向市府及民代陳情，經協調透過市府向營建署爭取生活圈計畫補助，著手辦理改善工程。今天林岱樺再度邀集市府、區公所及當地里長到場會勘。

市府新工處指出，這次道路改善工程，分別為鳳林一路向南至鳳林一路300巷29號，將原路拓寬為15公尺，長度約254公尺；鳳林一路300巷29號往西至鳳林一路則拓寬10公尺，長約142公尺。

在鳳林一路300巷29號拓寬工程，就包含打通大寮區農會昭明分部正門，有望改善長年通行問題；大寮區農會理事長邱永成說，常有農民駕駛大型車輛前往農會分部載運農產集貨、採買肥料，但因路幅狹窄，又需繞行約150公尺，相當不便，這問題也困擾地方逾20年。

新工處表示，兩條道路拓寬，總長約396公尺，經費分為用地費1億4750萬元、工程費4584萬1000元，總經費約1億9334萬1000元；其中，工程拓寬經費獲中央補助3621萬元工程費。

林岱樺說，這次拓寬工程須經過約200多名地主同意，會以協議價購的方式來取得，目前道路已進入設計階段，若土地取得順利，有望明年3月發包施工，工程預計12月底完成通車。

高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便。記者陳弘逸／攝影
高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便。記者陳弘逸／攝影
高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便。記者陳弘逸／攝影
高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便。記者陳弘逸／攝影
高雄大寮區鳳林一路300巷通行問題，今天立委林岱樺再度邀集各單位到場會勘。記者陳弘逸／攝影
高雄大寮區鳳林一路300巷通行問題，今天立委林岱樺再度邀集各單位到場會勘。記者陳弘逸／攝影
高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便。記者陳弘逸／攝影
高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便。記者陳弘逸／攝影
高雄大寮區鳳林一路300巷通行問題，今天立委林岱樺再度邀集各單位到場會勘。記者陳弘逸／攝影
高雄大寮區鳳林一路300巷通行問題，今天立委林岱樺再度邀集各單位到場會勘。記者陳弘逸／攝影
高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便。記者陳弘逸／攝影
高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便。記者陳弘逸／攝影

延伸閱讀

經費提高到34億仍流標 大埔截水溝拓寬工程成選舉攻防

柑橘類遭禁 台中農會：知悉陸政策多變 早已不銷大陸

高雄大發交流道總在塞 這兩條路獲補助靠拓寬紓解

通膨壓力反映成本 彰化基層農會米價喊漲

相關新聞

高鐵站再續母子情緣 97歲老婦見80歲失智兒喜極而泣

高雄市97歲婦人楊花居住高市社會局仁武之家十多年，因為疫情關係一年多無法與住在桃園市的80歲兒子碰面，社工員今天特地安排...

高雄騎士無視禁行標誌成團直行 住戶搖頭：報警也無用

高雄市自由路與灣興街口上演交通亂象，灣興街上午7點至9點、下午4點至6點為單行道，但卻有機車、汽車無視標誌亂闖，附近民眾...

中油高雄煉油廠活化利用升級 兼顧文資保存與產業轉型

工業遺址中油高雄煉油廠將轉型為楠梓產業園區，高雄市政府規畫7日動土。高煉廠104年關廠後，市府文化局全面盤點，目前指定1...

高雄冰店憑什麼全台第一 台灣文博會開幕揭密吃冰文化

走進2022台灣文博會的「寶島冰菓室」，你可以聽到1982年的「小美冰淇淋廣告歌」、吧噗叫賣聲；欣賞台灣最老冰店「龍都」...

高雄市表揚各級學校導護志工 「護校神山」守學生安全

高雄市111年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，今天下午在樹德家商學生活動中心舉行。志工呂良駿為每個需要...

屏東夏日狂歡祭將登場 謝金燕周六晚大鵬灣熱力開唱

上周在屏東大鵬灣休閒特區展開的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，演唱會、劇團表演和免費遊樂設施，吸引逾20萬遊客到場，本周六8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。