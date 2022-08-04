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去農會要繞路困擾農民逾20年 高市府獲補助花1.9億打通
高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便；中央及市府投入逾1.9億元執行道路拓寬及打通工程，今立委林岱樺再度邀集各單位會勘，她說，若工程順利有望在明年底通車。
鳳林一路300巷拓寬及打通農會分部前的道路，過去因財政困難，無法獲得改善；當地農民說，以往農會為了通行是向地主承租使用，但每年須由農會支付數十萬租金，因無法長年支出高額地租費，被地主收回。
為改善此一問題，農會、農民不斷向市府及民代陳情，經協調透過市府向營建署爭取生活圈計畫補助，著手辦理改善工程。今天林岱樺再度邀集市府、區公所及當地里長到場會勘。
市府新工處指出，這次道路改善工程，分別為鳳林一路向南至鳳林一路300巷29號，將原路拓寬為15公尺，長度約254公尺；鳳林一路300巷29號往西至鳳林一路則拓寬10公尺，長約142公尺。
在鳳林一路300巷29號拓寬工程，就包含打通大寮區農會昭明分部正門，有望改善長年通行問題；大寮區農會理事長邱永成說，常有農民駕駛大型車輛前往農會分部載運農產集貨、採買肥料，但因路幅狹窄，又需繞行約150公尺，相當不便，這問題也困擾地方逾20年。
新工處表示，兩條道路拓寬，總長約396公尺，經費分為用地費1億4750萬元、工程費4584萬1000元，總經費約1億9334萬1000元；其中，工程拓寬經費獲中央補助3621萬元工程費。
林岱樺說，這次拓寬工程須經過約200多名地主同意，會以協議價購的方式來取得，目前道路已進入設計階段，若土地取得順利，有望明年3月發包施工，工程預計12月底完成通車。
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