影／消保會抽驗50家冰品 台南一冰店腸桿菌超標3800倍

夏季大家愛吃冰，冰品安全知多少?台灣消費者保護協會今年7月針對台南、高雄、屏東三地抽檢50家冰品腸桿菌，共10家衛生不合格，其中台南中西路一家水果行販售的牛奶冰竟超標3800倍，消保會感嘆業者無良，讓國人都變「鐵胃」。

消保會今年發布夏季冰品抽檢結果，指7月間扮消費購買南部50家冰品當天送SGS實驗室檢驗腸桿菌，台南15件，有5件不合格，高雄25件，也5件不合格，屏東10件，全數合格。令消保會傻眼的是，台南一家水果行賣的牛奶，數值竟超標3800倍。

消保會執行長徐邦瀚心情沈重地說，消保會每年調查冰飲衛生，但很少店家有效改善，無怪乎大家都笑台灣人的「鐵胃」。常務理事蔡昌學表示，夏天炎熱，最近又國旅爆發，冰品生意大好，但冰飲中遭腸桿菌汙染，輕者腹洩，嚴重者可能脫水，如有外國人來名店消費而感染，將造成國門損失。

感染科醫師林庭逸指今年SGS檢測法規更改，過去冰品是檢測大腸桿菌，現在擴及腸桿菌科，包含的菌種更多，一旦檢驗超標，即表示製造過程或原料等環節出狀況，儘管一般人對大腸桿菌已有耐受性，但仍可能上吐下洩，若感染致病性腸菌，更可能高燒，脫水，甚敗血休克造成死亡。

律師黃柔雯表示，衛福部公告的食品安全衛生管理法第38條針對腸桿菌科有檢驗規範，業者若超標，依食安法第17條限期不改善，可處3萬到300萬罰鍰。

徐邦瀚表示，台南超標3800倍的這家冰品是牛奶冰，已無從確認是冰或牛奶出包，但他們前往檢測時發現，店家的煉乳不知在常溫放置多久？一般而言，乳製品應冷藏，使用時再取出比較安全。林庭逸醫師也說，牛奶有蛋白質，常溫極易孳生病菌。