藤枝森林遊樂聯外道路1期修復將完工 有望明年7月復通

高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年8月風災豪雨，導致道路18.5K及18.2K處，完全崩塌，造成園區一度休園；經林區管理處維修目前第一期維修進度已達九成，預計本月底完工，第二期維修路段，則需待明年7月後才能完工。

藤枝國家森林遊樂區位於海拔1500至1800公尺，屬中海拔山區，聯外道路先前歷經近12年重建，於去年5月完工開園，未料卻在8月遭遇盧碧颱風過境，導致道路18.5K及18.2K處嚴重崩塌致道路中斷。

林管處指出，藤枝聯外道路邊坡陡峭，地層破碎，因此修復工程，分為兩期，第一期18.5K處，採全套管方式穩定邊坡與道路，耗費約3900萬元工程經費，進度已完成96.5%，僅剩道路路面鋪設，植生種山櫻花及土包袋溝等工程，預定8月底前完工。

另第二期18.2K處將執行橋梁工程，投入經費約4990萬，目前已開工進行放樣及備料作業，預計明年7月底完工。