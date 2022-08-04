快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藤枝森林遊樂聯外道路1期修復將完工 有望明年7月復通

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路第二期18.2K處，預計明年7月底完工。記者劉學聖／攝影
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路第二期18.2K處，預計明年7月底完工。記者劉學聖／攝影

高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年8月風災豪雨，導致道路18.5K及18.2K處，完全崩塌，造成園區一度休園；經林區管理處維修目前第一期維修進度已達九成，預計本月底完工，第二期維修路段，則需待明年7月後才能完工。

藤枝國家森林遊樂區位於海拔1500至1800公尺，屬中海拔山區，聯外道路先前歷經近12年重建，於去年5月完工開園，未料卻在8月遭遇盧碧颱風過境，導致道路18.5K及18.2K處嚴重崩塌致道路中斷。

林管處指出，藤枝聯外道路邊坡陡峭，地層破碎，因此修復工程，分為兩期，第一期18.5K處，採全套管方式穩定邊坡與道路，耗費約3900萬元工程經費，進度已完成96.5%，僅剩道路路面鋪設，植生種山櫻花及土包袋溝等工程，預定8月底前完工。

另第二期18.2K處將執行橋梁工程，投入經費約4990萬，目前已開工進行放樣及備料作業，預計明年7月底完工。

雖聯外道路無法通行，林管處仍開放林下步道供遊客進出，該路段路途約1公里，無法讓汽機車通行，園區目前周一到周日都開放，下午5時關園。

高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路第一期18.5K處修復進度已達九成。記者劉學聖／攝影
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路第一期18.5K處修復進度已達九成。記者劉學聖／攝影
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年8月風災豪雨，導致道路18.5K及18.2K處，完全崩塌。圖／讀者提供
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年8月風災豪雨，導致道路18.5K及18.2K處，完全崩塌。圖／讀者提供
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年8月風災豪雨，導致道路18.5K及18.2K處，完全崩塌。圖／讀者提供
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年8月風災豪雨，導致道路18.5K及18.2K處，完全崩塌。圖／讀者提供
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路第一期18.5K處修復進度已達九成。記者劉學聖／攝影
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路第一期18.5K處修復進度已達九成。記者劉學聖／攝影
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年8月風災豪雨，導致道路18.5K及18.2K處，完全崩塌。圖／讀者提供
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年8月風災豪雨，導致道路18.5K及18.2K處，完全崩塌。圖／讀者提供

延伸閱讀

竹市身障就業大樓啟動人行道工程 營造無障礙環境

日本福島核廢水排放入海 相關工程擬近日動工

陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

瑞芳深澳漁港開闢新路 救災救援更及時

相關新聞

高鐵站再續母子情緣 97歲老婦見80歲失智兒喜極而泣

高雄市97歲婦人楊花居住高市社會局仁武之家十多年，因為疫情關係一年多無法與住在桃園市的80歲兒子碰面，社工員今天特地安排...

高雄騎士無視禁行標誌成團直行 住戶搖頭：報警也無用

高雄市自由路與灣興街口上演交通亂象，灣興街上午7點至9點、下午4點至6點為單行道，但卻有機車、汽車無視標誌亂闖，附近民眾...

中油高雄煉油廠活化利用升級 兼顧文資保存與產業轉型

工業遺址中油高雄煉油廠將轉型為楠梓產業園區，高雄市政府規畫7日動土。高煉廠104年關廠後，市府文化局全面盤點，目前指定1...

高雄冰店憑什麼全台第一 台灣文博會開幕揭密吃冰文化

走進2022台灣文博會的「寶島冰菓室」，你可以聽到1982年的「小美冰淇淋廣告歌」、吧噗叫賣聲；欣賞台灣最老冰店「龍都」...

高雄市表揚各級學校導護志工 「護校神山」守學生安全

高雄市111年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，今天下午在樹德家商學生活動中心舉行。志工呂良駿為每個需要...

屏東夏日狂歡祭將登場 謝金燕周六晚大鵬灣熱力開唱

上周在屏東大鵬灣休閒特區展開的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，演唱會、劇團表演和免費遊樂設施，吸引逾20萬遊客到場，本周六8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。