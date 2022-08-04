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屏東阿卡貝拉第三張合輯「歸來‧返去」唱出家的溫度

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，將在8月5日上架發行，唱出家的溫度。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，將在8月5日上架發行，唱出家的溫度。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）繼2012年發行「南島Vali」及2016年的「南島人聲」2張專輯，今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，將在8月5日上架發行，唱出家的溫度。

屏縣府文化處表示，「歸來‧返去」這張專輯以「家」為主題，歌曲選自華語流行音樂中的經典，邀請國內外知名音樂家重新編曲製作，由縣府培訓阿卡貝拉團隊遴選阿緱囝仔、LA BEE彼、寶齡爵仕、SURE團隊，歷時1年半共同錄製翻唱合輯。

精選8首曲目包括梁靜茹「寧夏」、王宏恩「月光」、滅火器「南國的風」、紀曉君「流浪記」、新寶島康樂隊「路途」、魏如萱「彼個所在」、電視劇酷蓋爸爸主題曲「幸福日常」及羅大佑「家」。

文化處說，這張專輯為屏東縣政府推動「阿卡貝拉培訓計畫」12年來集大成之作，同時作為屏東勝利星村的概念專輯，喚起家的想念，從土地長成的有聲計畫，透過不同年齡的人聲演唱，交織出「家」在生命歷程中的各種面向，用獨特的南島視角，唱出這片土地人們的共鳴，內頁的歌詞，每首歌曲都有一則關於「家的動態」小故事，傳達出不管身在何方，家終究是無法抹去記憶。

「勿說只是重新詮釋，更加入純人聲編曲的獨特樣貌，獨立於原曲的情感面向」第27屆金曲製作人陳建騏向樂迷推薦。

文化處指出，「歸來‧返去」 專輯由縣府委託亞神音樂娛樂有限公司上架發行，8月5日起在各大唱片行、誠品、博客來等店面皆可購買；同時首次上架於音樂平台，民眾可在不同音樂軟體(KKBOX、My Music、iTune、Spocify)進行聆聽，詳細資訊可洽亞神音樂娛樂官網查詢：http://www.asiamuse.com.tw/

屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，由縣府培訓阿卡貝拉團隊共同錄製，SURE團隊。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，由縣府培訓阿卡貝拉團隊共同錄製，SURE團隊。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，由縣府培訓阿卡貝拉團隊共同錄製，阿緱囝仔團隊。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，由縣府培訓阿卡貝拉團隊共同錄製，阿緱囝仔團隊。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，由縣府培訓阿卡貝拉團隊共同錄製，寶齡爵仕團隊。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，由縣府培訓阿卡貝拉團隊共同錄製，寶齡爵仕團隊。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，由縣府培訓阿卡貝拉團隊共同錄製，LA BEE彼團隊。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，由縣府培訓阿卡貝拉團隊共同錄製，LA BEE彼團隊。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，將在8月5日上架發行，唱出家的溫度。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣無伴奏人聲樂團（A cappella）今年推出第3張專輯「歸來‧返去」，將在8月5日上架發行，唱出家的溫度。圖／屏東縣府文化處提供

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