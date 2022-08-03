屏縣三地門鄉研擬發獎金鼓勵族人恢復原住民族傳統名字

屏東縣三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安Cemelesai Ljaljegan是縣內9個原鄉唯一將漢名改為原住民名字的鄉長，三地門鄉文化館今起展出「原住民族傳統命名文化巡迴展」，紀錄原住民正民運動歷程，三地門鄉人口7420人，恢復傳統名字人數僅251人，占3.3％，公所將研擬發獎金，鼓勵族人恢復傳統名字。

屏東縣原民處指出，縣府在2020年起鼓勵原住民將姓名改為傳統原住民名字，或是新生兒報戶口登記為原住民名字，一人提供500元超市禮券，近三年來共117人申請。

三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安小名以賽，他說，1994年8月1日將山胞改為原住民族，象徵政府從事轉型正義努力，他的漢名是藍國徵，改為排灣族名字後，成為從小家人稱呼他的名字，部落中相處，更能拉近與長輩距離，也代表深遠文化意涵。

「原住民名字是很美的」，以賽說，每個族群傳統命名文化方式不同，泰雅族、阿美族是父子連名，比方說，名字叫瓦歷斯，爸爸叫貝林，就會稱為瓦歷斯‧貝林，原民會主委夷將，其父親叫拔路兒，主委稱為夷將‧拔路兒 所以每個族群都有每個族群很美的、傳統的命名文化。排灣族，前面為名，後面為家族名，這次在鄉內原民文化館展出，讓大家了解原住民16族命名文化。

以賽提到，原民恢復傳統姓名人仍少數，三地門鄉僅3.3％改為原住民名字，三地門鄉原民人口數7420人，恢復傳統名字人數共251人，以漢名並列傳統名字族語拼音為大宗有147人、以漢字音譯傳統名字為次之，共69人，漢字音譯傳統名字並列族語拼音為第三，共35人。