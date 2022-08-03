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鎖定小資族 這些業者力挺石斑漁民

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
寒軒國際大飯店也在父親節推出「石斑魚饗愛老爸專案」，上萬元佳餚只要8800元，讓八八節不只致敬老爸，還能以行動挺台灣漁民。記者王昭月／攝影
寒軒國際大飯店也在父親節推出「石斑魚饗愛老爸專案」，上萬元佳餚只要8800元，讓八八節不只致敬老爸，還能以行動挺台灣漁民。記者王昭月／攝影

全台挺漁民，燁研生技公司攜手黑貓宅急便推出「斑斑宅急便 588饗速配」專案，讓小資家庭花小錢就能讓餐桌變出五星級石斑料理。另寒軒國際大飯店也在父親節推出「石斑魚饗愛老爸專案」，上萬元佳餚只要8800元，讓八八節不只致敬老爸，還能以行動挺台灣漁民。

數月前大陸禁止輸入台灣石斑魚，今天再禁銷冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚，讓漁民生計受衝擊。為挺台灣漁業，燁研生技公司推「斑斑宅急便 588饗速配」專案，禮盒內有「石斑魚輪切、石斑魚頭肉丁、石斑魚海菜魚丸」，及配合黑貓宅急便通路推出的「石斑魚香腸」，消費者可上「黑貓GO物車」網站訂購，可直接宅配到府，或自7-11店取。

寒軒國際大飯店今天也推「石斑魚饗愛老爸8800專案」，總經理張惠𨩖表示，石斑魚含有高蛋白質、低脂肪的特性，還富含鐵、鈣、磷、鎂、硒、鉀等營養素，透過主廚精心烹飪，保留豐厚Q皮的膠質，超及美味。飯店為挺漁民，這波專案原本一桌要價1萬1000元(服務費10%)的桌菜，直接打88折，還免服務費。

漁業署長張致盛專程到場參加兩項專案發布會，穿上廚師服化身主廚挺石斑。他說，屏東石斑產量居全台第一，大陸6月暫停軀灣石斑活魚進口，首當其衝農業科技研究院積極為石斑魚謀求新通路，鏈結燁研生技優質石斑魚及黑貓宅急便通路，讓養殖戶重新找到經營力量。

燁研生技公司攜手黑貓宅急便推出「斑斑宅急便 588饗速配」專案，讓小資家庭花小錢就能讓餐桌變出五星級石斑料理。記者王昭月／攝影
燁研生技公司攜手黑貓宅急便推出「斑斑宅急便 588饗速配」專案，讓小資家庭花小錢就能讓餐桌變出五星級石斑料理。記者王昭月／攝影
燁研生技公司攜手黑貓宅急便推出「斑斑宅急便 588饗速配」專案挺漁民，漁業署長張致盛（右三）也到場相挺。記者王昭月／攝影
燁研生技公司攜手黑貓宅急便推出「斑斑宅急便 588饗速配」專案挺漁民，漁業署長張致盛（右三）也到場相挺。記者王昭月／攝影

漁民 生技 父親節

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