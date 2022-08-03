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迎台灣文博會 民眾先「 登入大港」解構高港前世今生

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
策展人之一許哲瑜（右）是高雄子弟，希望以輕鬆方式讓更多人理解高雄港的發展歷史。記者王昭月／攝影
策展人之一許哲瑜（右）是高雄子弟，希望以輕鬆方式讓更多人理解高雄港的發展歷史。記者王昭月／攝影

「2022臺灣文博會」將在高雄登場，走過百年歲月的「高雄港港史館」化身為登港入口，以「登入大港」打頭陣訴說高雄，並將龐大的文獻與數據濃縮成100個問答，解構高雄港前世今生，讓民眾更貼近港都文化始末。

迎接「臺灣文博會」首度移師高雄舉辦，高雄市文化局也順勢推出「台灣設計，設計台灣」活動，位在高雄港史館的「登入大港」展，規劃5個展區，其中「2031未來萬國博覽會」創作出6幅海報，想像2031年的生態、移動、貿易、物產、永續、影視等樣貌，主要是向1931年高雄港勢展覽會致敬，相當別出心裁。

策展人之一許哲瑜是高雄子弟，希望以輕鬆方式讓更多人理解高雄港的發展歷史，於是將高雄港史館打造成「虛擬遊客中心」的概念，準備100個跟高雄港有關的問答，讓遊客進而了解整個高雄港及高雄市的發展脈絡。

策展單位也在港史館入口處設計通關閘門，民眾需先領取「登港證」驗證蓋印，就像是登入大港前的儀式。

「登入大港」今天開展，高雄市副市長史哲、台灣港務高雄分公司總經理王錦榮及文化局長王文翠相偕看展，史哲說，文博會以圍繞哈瑪星6個文資場域開場迎接，他感謝港務公司義不容辭提供場域。

史哲說，港史館在文博會時是文資場景，在台灣設計展時則成為了設計中島的入口。這次將藉由「登入大港」展覽，邀請市民朋友一同進入時光迴廊。

文化局長王文翠指訴說歷史的展覽大多蘊含艱深文字、年代資訊，給大眾距離感。這次「登入大港」展覽經由兩位策展人許哲瑜與郭中元，透過資訊設計的手法，將龐雜的資訊視覺化、空間化，結合多媒體、攝影、插畫、立體展示、聲音等多元藝術創作，發展出展覽無限的可能性。

「2031未來萬國博覽會」創作出6幅海報，想像2031年的生態、移動、貿易、物產、永續、影視等樣貌，主要是向1931年高雄港勢展覽會致敬。記者王昭月／攝影
「2031未來萬國博覽會」創作出6幅海報，想像2031年的生態、移動、貿易、物產、永續、影視等樣貌，主要是向1931年高雄港勢展覽會致敬。記者王昭月／攝影
高雄市副市長史哲持登港證通關，很有儀式感。記者王昭月／攝影
高雄市副市長史哲持登港證通關，很有儀式感。記者王昭月／攝影
位在高雄港史館的「登入大港」展，規劃5個展區，即起展到10月底。記者王昭月／攝影
位在高雄港史館的「登入大港」展，規劃5個展區，即起展到10月底。記者王昭月／攝影

高雄港 文化局

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