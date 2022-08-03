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高雄迎接文博會 港史館「登入大港」訴說發展歷史

中央社／ 高雄3日電

迎接文博會及台灣設計展，高雄港史館舉辦「登入大港」展覽，訴說港口發展歷史。高雄青年局也媒合青年設計，改造20處戶政事務所結婚登記背板，導入虛擬實境，打造沉浸式氛圍。

高雄市副市長史哲表示，今年文博會及台灣設計展來到高雄舉行，將圍繞哈瑪星的6個文資場域開場迎接，其中港口是高雄發展的起源，高雄港港史館興建於1916年，歷經稅務、關稅、海事、港務，建築本身就是港的歷史。

高雄市文化局發布新聞稿表示，位於蓬萊商港區的高雄港港史館，即日起展出「登入大港」展覽，策展人許哲瑜、郭中元結合多媒體、攝影、插畫、立體展示、聲音等多元創作，以輕鬆方式，讓民眾了解高雄港發展歷史。

展覽規劃為5個展區，包括「2031未來萬國博覽會」、「K. PORT 時光廊」、「100+資訊中心」、「K. PORT Rebranding」、「大港啜飲室」等，民眾觀展前可於入口處取得「登港證」，通過機械式閘門驗證蓋印。

此外，高雄市青年局也媒合青年設計，改造20處戶政事務所結婚登記背板。青年局發布新聞稿表示，新興戶政事務所導入全台戶政首創虛擬實境結合技術的互動設計，建置LED VR虛擬攝影棚，搭配高雄景點及日本京都市、美國紐約市街景，打造沉浸式氛圍體驗。

高雄市長陳其邁日前也親自體驗並表示，戶政背板改造計畫充分展現設計思維及與地方對話的結果，讓城市與設計迸發出精彩火花。

青年 高雄市長

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