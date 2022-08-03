低壓帶影響 澎湖馬公累積雨量破百毫米

澎湖今天受到低壓帶影響，有短延時強降雨，雨勢大又急，且多集中在馬公本島，截至下午2時，澎湖氣象站觀測累積雨量逾100毫米，為全國降雨量最多地區。ˉ

氣象局發布大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天彰化至台南、南投地區、恆春半島及澎湖有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

澎湖氣象站告訴中央社記者，受到低壓帶影響，澎湖高溫天氣稍降個2至4度，不時有短暫或間歇性強降雨，大都集中在清晨時分，雨勢大又急。

澎湖氣象站表示，雨勢以馬公本島最為明顯，馬公觀測站今天至下午2時止，累積雨量來到100.5毫米，其中清晨1時至2時雨勢最大，短短1小時高達45.5毫米雨量，預估雨勢明天會趨緩。

至於西嶼、吉貝與花嶼等雨量自動觀測點，雨量約在20至40毫米間左右，望安東吉島氣象站則只有3毫米。